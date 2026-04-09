Como visitar o Maracanã? Veja os preços e como funciona o tour

Para os apaixonados por futebol que vivem a emoção de cada partida no Rio de Janeiro, uma visita aos bastidores do Maracanã é uma experiência quase obrigatória. O tour pelo estádio, um dos mais famosos do mundo, permite que torcedores e turistas conheçam de perto locais que só os grandes craques costumam acessar. O passeio está disponível diariamente, mas os horários de visita podem variar em dias de jogos.

O roteiro é um prato cheio para quem respira futebol. Durante a visita, é possível sentar no banco de reservas, caminhar à beira do gramado e sentir a atmosfera do campo que recebeu duas finais de Copa do Mundo. O passeio também inclui a passagem pelo vestiário, decorado com camisas de clubes como Flamengo e Fluminense, um dos pontos preferidos para fotos.

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Além disso, o trajeto leva os visitantes à zona mista, onde os jogadores dão entrevistas após as partidas, e à sala de coletiva de imprensa. Outro destaque é a Calçada da Fama, que eterniza as marcas dos pés de ídolos como Pelé, Garrincha e Zico. O acervo histórico do estádio, com itens raros, como a bola da final da Copa de 1950, também faz parte do circuito.

Como funciona o passeio

O formato atual é um tour monitorado, no qual os visitantes recebem informações e instruções dos monitores e fazem a visitação no seu próprio ritmo. Há monitores ao longo do percurso para apresentar os espaços e tirar dúvidas. A duração aproximada do passeio é de 40 minutos a 1 hora.

Os passeios acontecem todos os dias, das 9h às 17h, com a última entrada às 16h30. É fundamental verificar a agenda no site oficial antes da visita, pois em dias de jogos ou grandes eventos, a última visita acontece até 5 horas antes da abertura dos portões, podendo haver necessidade de reagendamento caso haja mudança de data ou horário.

Preços e como comprar ingressos

Os valores atualizados para o tour básico em 2026 são:

Ingresso inteiro: a partir de R$ 94

Meia-entrada: a partir de R$ 47 (válida para estudantes, idosos e outras categorias previstas em lei)

A compra pode ser realizada diretamente na bilheteria do portão A do estádio ou de forma antecipada pelo site oficial do Tour Maracanã, com possibilidade de parcelamento em até 12x. Adquirir os bilhetes online é a maneira mais prática de garantir o horário desejado e evitar filas, principalmente durante a alta temporada e feriados. O passeio possui acessibilidade para pessoas com deficiência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.