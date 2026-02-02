Maracanã vai receber jogo da NFL na temporada de 2026

O Rio de Janeiro está entre as cidades escolhidas pela NFL para sediar jogos da temporada regular de futebol americano na próxima temporada, anunciou a liga em um comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira (2).

Em seu esforço para expandir o esporte para novos mercados, a NFL parece estar dando mais um passo à frente. Na próxima temporada, a liga planeja realizar oito partidas fora dos Estados Unidos, um a mais do que na temporada atual.

O Rio sediará um jogo da NFL pela primeira vez, no estádio do Maracanã, após os jogos realizados em São Paulo, Neo Química Arena, em 2024 e 2025.

O Brasil, com seu enorme mercado de mais de 200 milhões de habitantes, possui uma base de cerca de 36 milhões de fãs da liga de futebol americano, segundo estimativas da própria liga.

É o segundo país com o maior número de seguidores da NFL fora dos Estados Unidos, depois do México, que tem 48 milhões.

Madri, que sediou seu primeiro jogo da NFL em novembro passado, com a partida entre o Miami Dolphins e o Washington Commanders no reformado estádio de Santiago Bernabéu, vai receber outro jogo neste ano.

Paris sediará no Stade de France uma partida da NFL pela primeira vez, e a liga também expandirá seu alcance para a Oceania, com um jogo inédito em Melbourne, na Austrália.

"Paris é uma das grandes capitais esportivas e culturais do mundo, conhecida por seu sucesso na organização de grandes eventos internacionais", destacou o comissário da NFL, Roger Goodell, citado no comunicado.

Três jogos serão realizados em Londres, um dos principais mercados internacionais da NFL, e uma última partida acontecerá em Munique, na Alemanha.

Desde que os jogos da NFL começaram a ser disputados fora do território americano, 62 partidas já foram realizadas no exterior, o que "demonstra nossa contínua ambição de crescimento global", acrescentou Goodell.

Na temporada que termina no próximo domingo com o Super Bowl LX, entre Seattle Seahawks e New England Patriots, alguns jogos foram disputados fora dos Estados Unidos: em Dublin, Londres (duas vezes), Berlim, Madri e São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nip-erc/fbx/mcd/raa/aam/cb