Roteiro em Londres para fãs de futebol: 7 estádios para visitar

Londres é um destino obrigatório para quem respira futebol. Com a Premier League atraindo olhares do mundo todo, a capital inglesa oferece uma imersão completa na cultura do esporte, com estádios que são verdadeiros templos para os torcedores. Para quem planeja uma viagem, visitar esses locais icônicos é uma experiência inesquecível, que vai muito além dos 90 minutos de jogo.

Os principais clubes da cidade abrem suas portas para tours guiados, permitindo que os fãs conheçam os vestiários, a sala de imprensa, o túnel de acesso ao campo e até mesmo o gramado. É a chance de sentir de perto a atmosfera que move milhões de pessoas e entender por que o futebol inglês é tão apaixonante. Separamos sete arenas que não podem ficar de fora do seu roteiro.

Estádios para visitar em Londres

Wembley Stadium : Conhecido como a "casa do futebol", é o estádio nacional da Inglaterra. Palco de finais da Copa da Inglaterra e de grandes shows, sua estrutura monumental, com o famoso arco, impressiona. O tour permite visitar áreas exclusivas e ver de perto a taça da FA Cup.

Stamford Bridge: A casa do Chelsea desde 1905, este estádio fica no charmoso bairro de Fulham. O passeio guiado é uma viagem pela história do clube, com acesso ao museu que exibe os troféus da Premier League e da Champions League conquistados pelo time.

Emirates Stadium: A moderna arena do Arsenal substituiu o antigo estádio de Highbury. O tour oferece uma visão completa das instalações de ponta do clube, incluindo os vestiários luxuosos e a oportunidade de sentar no banco de reservas.

Tottenham Hotspur Stadium: Considerado um dos estádios mais tecnológicos do mundo, a casa do Tottenham é uma atração por si só. O tour destaca inovações como o gramado retrátil e a arquibancada íngreme, projetada para criar uma atmosfera intensa em dias de jogo.

London Stadium: Construído para os Jogos Olímpicos de 2012, o estádio é hoje a casa do West Ham United. Sua capacidade para mais de 60 mil pessoas o torna um dos maiores da cidade, e o tour explora tanto o legado olímpico quanto a nova identidade do clube.

Craven Cottage: Para quem busca uma experiência mais tradicional, o estádio do Fulham é a escolha perfeita. Localizado às margens do rio Tâmisa, ele preserva uma arquitetura clássica e um charme único, com arquibancadas próximas ao campo que remetem ao futebol de antigamente.

Selhurst Park: Lar do Crystal Palace, este estádio é famoso pela atmosfera vibrante criada por sua torcida. Embora menor que os outros da lista, uma visita a Selhurst Park oferece um vislumbre da paixão autêntica que sustenta os clubes de bairro na Inglaterra.

