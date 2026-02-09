Roteiro em Londres para fãs de futebol: 7 estádios para visitar
A capital inglesa tem vários templos do futebol; conheça os tours pelos estádios de times como Arsenal, Chelsea, Tottenham e outros clubes londrinos
Londres é um destino obrigatório para quem respira futebol. Com a Premier League atraindo olhares do mundo todo, a capital inglesa oferece uma imersão completa na cultura do esporte, com estádios que são verdadeiros templos para os torcedores. Para quem planeja uma viagem, visitar esses locais icônicos é uma experiência inesquecível, que vai muito além dos 90 minutos de jogo.
Os principais clubes da cidade abrem suas portas para tours guiados, permitindo que os fãs conheçam os vestiários, a sala de imprensa, o túnel de acesso ao campo e até mesmo o gramado. É a chance de sentir de perto a atmosfera que move milhões de pessoas e entender por que o futebol inglês é tão apaixonante. Separamos sete arenas que não podem ficar de fora do seu roteiro.
Estádios para visitar em Londres
Wembley Stadium: Conhecido como a "casa do futebol", é o estádio nacional da Inglaterra. Palco de finais da Copa da Inglaterra e de grandes shows, sua estrutura monumental, com o famoso arco, impressiona. O tour permite visitar áreas exclusivas e ver de perto a taça da FA Cup.
Stamford Bridge: A casa do Chelsea desde 1905, este estádio fica no charmoso bairro de Fulham. O passeio guiado é uma viagem pela história do clube, com acesso ao museu que exibe os troféus da Premier League e da Champions League conquistados pelo time.
Emirates Stadium: A moderna arena do Arsenal substituiu o antigo estádio de Highbury. O tour oferece uma visão completa das instalações de ponta do clube, incluindo os vestiários luxuosos e a oportunidade de sentar no banco de reservas.
Tottenham Hotspur Stadium: Considerado um dos estádios mais tecnológicos do mundo, a casa do Tottenham é uma atração por si só. O tour destaca inovações como o gramado retrátil e a arquibancada íngreme, projetada para criar uma atmosfera intensa em dias de jogo.
London Stadium: Construído para os Jogos Olímpicos de 2012, o estádio é hoje a casa do West Ham United. Sua capacidade para mais de 60 mil pessoas o torna um dos maiores da cidade, e o tour explora tanto o legado olímpico quanto a nova identidade do clube.
Craven Cottage: Para quem busca uma experiência mais tradicional, o estádio do Fulham é a escolha perfeita. Localizado às margens do rio Tâmisa, ele preserva uma arquitetura clássica e um charme único, com arquibancadas próximas ao campo que remetem ao futebol de antigamente.
Selhurst Park: Lar do Crystal Palace, este estádio é famoso pela atmosfera vibrante criada por sua torcida. Embora menor que os outros da lista, uma visita a Selhurst Park oferece um vislumbre da paixão autêntica que sustenta os clubes de bairro na Inglaterra.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.