Um roteiro por Milão para quem ama futebol: San Siro e muito mais

Para quem respira futebol, Milão é muito mais do que a capital da moda. A cidade italiana é a casa de dois gigantes do esporte, a Inter de Milão e o Milan, e oferece uma experiência completa para os torcedores que desejam mergulhar na paixão que move a metrópole. O roteiro vai além dos 90 minutos de uma partida e inclui visitas a estádios, museus e locais onde a cultura do futebol pulsa forte.

A jornada começa no icônico Estádio Giuseppe Meazza, popularmente conhecido como San Siro. Palco de inúmeras finais e jogos históricos, o estádio é compartilhado pelos dois clubes rivais. O tour oficial permite que os visitantes explorem áreas restritas, como os vestiários de Inter e Milan, a sala de imprensa e o túnel de acesso ao gramado. É uma oportunidade única de sentir a energia do local e tirar fotos à beira do campo.

Vale destacar que o histórico estádio está programado para ser substituído por uma nova arena moderna nos próximos anos, mas seguirá em funcionamento até pelo menos as Olimpíadas de Inverno de 2026, que acontecerão em Milão.

Museus e salas de troféus

Anexo ao estádio, o museu San Siro conta a história dos dois clubes por meio de uma vasta coleção de camisas históricas, bolas, troféus e outros itens memoráveis. A visita combinada ao estádio e ao museu é a opção mais procurada e vale a pena para entender a dimensão da rivalidade e da glória das equipes milanesas.

Fora do complexo do estádio, o Milan possui seu próprio espaço, a “Casa Milan”. Trata-se de um moderno centro de exposições que narra a trajetória do clube com tecnologia e interatividade, além de contar com uma loja oficial e um restaurante. É um passeio complementar que enriquece a visão sobre um dos times mais vitoriosos do mundo.

Onde vive a torcida

A experiência futebolística em Milão não estaria completa sem uma imersão na cultura dos torcedores. Em dias de jogos, os arredores do San Siro se transformam em uma grande festa, com bares e barracas de comida que reúnem milhares de fãs. Para quem visita a cidade fora do calendário de partidas, bairros como Navigli, conhecido por seus canais e vida noturna, são ótimos locais para encontrar bares esportivos que transmitem jogos e onde a conversa sobre futebol é sempre bem-vinda.

Lojas oficiais dos clubes também estão espalhadas pelo centro da cidade, especialmente perto da famosa Catedral de Milão. Nelas, é possível encontrar desde os uniformes da temporada atual até uma infinidade de produtos licenciados para levar como lembrança.

