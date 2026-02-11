Assine
O que fazer em São Paulo em um dia de chuva: 7 roteiros cobertos

A previsão é de chuva? Não cancele os planos; confira ótimas opções de passeios culturais e de lazer em locais fechados na capital paulista

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
11/02/2026 15:03

O que fazer em São Paulo em um dia de chuva: 7 roteiros cobertos
A Pinacoteca de São Paulo, destaque do roteiro cultural, é uma opção ideal para aproveitar em dias chuvosos na capital. crédito: Mari Aruom/ Pexels

A previsão do tempo para São Paulo indica chuva e os planos ao ar livre precisaram ser adiados? Não cancele o dia. A capital paulista oferece uma variedade de roteiros culturais e de lazer em locais cobertos que garantem a diversão mesmo com o céu cinzento. Essa é a oportunidade perfeita para explorar espaços que muitas vezes ficam de fora da programação.

Seja para um passeio em família, a dois ou sozinho, há sempre uma boa alternativa para fugir da garoa e aproveitar o que a cidade tem de melhor. Preparamos uma lista com sete opções para você transformar um dia chuvoso em um ótimo programa.

  1. Pinacoteca de São Paulo: um dos mais importantes museus de arte do país, a Pinacoteca abriga um vasto acervo de arte brasileira. O museu ocupa edifícios históricos no Jardim da Luz, e a visita vale tanto pela arquitetura, projetada por Ramos de Azevedo, quanto pelo acervo.

  2. Mercado Municipal de São Paulo: o Mercadão é um clássico paulistano que combina gastronomia e arquitetura. Protegido em seu interior, é possível caminhar por corredores repletos de frutas exóticas, queijos, temperos e provar o famoso sanduíche de mortadela ou o pastel de bacalhau. Os vitrais coloridos completam a experiência.

  3. Museu do Futebol: localizado no Estádio do Pacaembu, este museu é um programa interativo e divertido até para quem não é fanático por esporte. A exposição principal percorre a história do futebol e sua relação com a cultura brasileira. O espaço é totalmente coberto, moderno e acessível, sendo uma excelente opção para todas as idades.

  4. Japan House: na Avenida Paulista, o centro cultural oferece uma imersão na cultura japonesa contemporânea e tradicional. Com exposições de arte, design e tecnologia, além de uma biblioteca e um café, o local é um refúgio tranquilo e inspirador. A programação é rotativa, então sempre há novidades para conferir.

  5. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): instalado em um prédio histórico no centro da cidade, o CCBB tem uma programação diversificada que inclui grandes exposições, peças de teatro, sessões de cinema e shows. É um espaço completo onde se pode passar horas explorando diferentes formas de arte sem se molhar.

  6. Theatro Municipal de São Paulo: mesmo que não haja um espetáculo agendado, vale a pena fazer uma visita guiada para conhecer a arquitetura e a história de um dos cartões-postais da cidade. O interior do teatro é deslumbrante, com detalhes em ouro, veludo e afrescos que transportam o visitante para outra época.

  7. Aquário de São Paulo: um programa que encanta crianças e adultos. Considerado um dos maiores aquários da América Latina, o local apresenta milhares de animais em tanques que simulam diferentes ecossistemas, desde a Amazônia até o Polo Norte. Todo o percurso é coberto, garantindo um passeio confortável e educativo para toda a família.

Lembre-se de verificar os horários de funcionamento e a necessidade de agendamento prévio nos sites oficiais de cada atração, pois a programação pode variar. Com tantas opções, a chuva em São Paulo pode ser um convite para novas descobertas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

