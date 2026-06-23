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Como prevenir incêndios em casa ou no trabalho: guia de segurança

Cuidados simples com a rede elétrica e o armazenamento de materiais podem evitar tragédias; veja uma lista de checagem para proteger seu patrimônio

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/06/2026 17:39

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Como prevenir incêndios em casa ou no trabalho: guia de segurança
A rede elétrica desorganizada e antiga ilustra a vulnerabilidade que pode levar a incêndios em ambientes domésticos e comerciais. crédito: Unsplash/ Elimende Inagella

Falhas simples na segurança podem levar a consequências devastadoras, o que acende um alerta sobre a importância de medidas preventivas em ambientes domésticos e comerciais. Adotar uma rotina de checagem e cuidados básicos é o caminho mais eficaz para proteger vidas e patrimônios.

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A maioria dos incidentes começa por problemas que poderiam ser facilmente evitados, como sobrecargas elétricas ou armazenamento inadequado de produtos. Com a crescente quantidade de aparelhos eletrônicos, a rede elétrica se torna um dos principais pontos de vulnerabilidade. Da mesma forma, a organização de materiais em depósitos ou mesmo em pequenas áreas de serviço exige atenção redobrada.

Leia Mais

Lista de checagem para prevenção de incêndios

Pequenas ações diárias fazem toda a diferença. Para ajudar a identificar riscos, uma lista de verificação pode ser aplicada tanto em residências quanto em locais de trabalho. O objetivo é criar uma cultura de segurança contínua.

Cuidados com a rede elétrica

  • Evite sobrecarga: não conecte vários aparelhos de alta potência na mesma tomada, especialmente com o uso de benjamins ou extensões. Distribua o uso dos equipamentos entre diferentes pontos de energia.

  • Fiação aparente ou antiga: fios desencapados, superaquecidos ou com mais de dez anos de uso representam um risco elevado. Contrate um eletricista qualificado para uma revisão completa do sistema.

  • Manutenção de equipamentos: aparelhos que soltam faíscas, cheiram a queimado ou aquecem demais precisam ser desligados imediatamente e enviados para conserto ou descarte.

  • Longe da água: nunca manuseie equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou em locais úmidos, como banheiros e áreas de serviço com vazamentos.

Armazenamento e organização do ambiente

  • Produtos inflamáveis: álcool, solventes, tintas e outros produtos químicos devem ser guardados em locais ventilados, longe de fontes de calor como fogões, aquecedores e da luz solar direta.

  • Material acumulado: caixas de papelão, papéis, tecidos e entulhos servem de combustível para o fogo. Mantenha os ambientes limpos e organizados, descartando o que não for necessário.

  • Cozinha segura: nunca deixe panelas no fogo sem supervisão e mantenha botijões de gás em áreas externas e arejadas. Limpe regularmente o fogão para remover gordura acumulada.

  • Vias de acesso livres: corredores, portas e escadas devem estar sempre desobstruídos para garantir uma rota de fuga segura em caso de emergência.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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