Como prevenir incêndios em casa ou no trabalho: guia de segurança
Cuidados simples com a rede elétrica e o armazenamento de materiais podem evitar tragédias; veja uma lista de checagem para proteger seu patrimônio
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Falhas simples na segurança podem levar a consequências devastadoras, o que acende um alerta sobre a importância de medidas preventivas em ambientes domésticos e comerciais. Adotar uma rotina de checagem e cuidados básicos é o caminho mais eficaz para proteger vidas e patrimônios.
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A maioria dos incidentes começa por problemas que poderiam ser facilmente evitados, como sobrecargas elétricas ou armazenamento inadequado de produtos. Com a crescente quantidade de aparelhos eletrônicos, a rede elétrica se torna um dos principais pontos de vulnerabilidade. Da mesma forma, a organização de materiais em depósitos ou mesmo em pequenas áreas de serviço exige atenção redobrada.
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Lista de checagem para prevenção de incêndios
Pequenas ações diárias fazem toda a diferença. Para ajudar a identificar riscos, uma lista de verificação pode ser aplicada tanto em residências quanto em locais de trabalho. O objetivo é criar uma cultura de segurança contínua.
Cuidados com a rede elétrica
Evite sobrecarga: não conecte vários aparelhos de alta potência na mesma tomada, especialmente com o uso de benjamins ou extensões. Distribua o uso dos equipamentos entre diferentes pontos de energia.
Fiação aparente ou antiga: fios desencapados, superaquecidos ou com mais de dez anos de uso representam um risco elevado. Contrate um eletricista qualificado para uma revisão completa do sistema.
Manutenção de equipamentos: aparelhos que soltam faíscas, cheiram a queimado ou aquecem demais precisam ser desligados imediatamente e enviados para conserto ou descarte.
Longe da água: nunca manuseie equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou em locais úmidos, como banheiros e áreas de serviço com vazamentos.
Armazenamento e organização do ambiente
Produtos inflamáveis: álcool, solventes, tintas e outros produtos químicos devem ser guardados em locais ventilados, longe de fontes de calor como fogões, aquecedores e da luz solar direta.
Material acumulado: caixas de papelão, papéis, tecidos e entulhos servem de combustível para o fogo. Mantenha os ambientes limpos e organizados, descartando o que não for necessário.
Cozinha segura: nunca deixe panelas no fogo sem supervisão e mantenha botijões de gás em áreas externas e arejadas. Limpe regularmente o fogão para remover gordura acumulada.
Vias de acesso livres: corredores, portas e escadas devem estar sempre desobstruídos para garantir uma rota de fuga segura em caso de emergência.
Em caso de emergência, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.