Incêndio em casa: 7 erros comuns que você pode estar cometendo agora

Um simples descuido com o celular na tomada ou um aparelho esquecido na cozinha pode se transformar em uma grande tragédia. Muitos incêndios residenciais começam a partir de hábitos cotidianos que parecem inofensivos. Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), os incêndios de origem elétrica cresceram 102% nos últimos cinco anos.

Pequenas mudanças na rotina são capazes de proteger sua casa e sua família de acidentes graves. A maioria dos focos de incêndio em residências está ligada a falhas elétricas ou negligência com fontes de calor.

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Conheça erros comuns que aumentam as chances de um incêndio começar em sua casa e saiba como evitá-los.

1. Sobrecarga de tomadas e benjamins

Conectar vários aparelhos de alta potência em um único ponto da rede elétrica, usando "Ts" ou filtros de linha, gera superaquecimento dos fios. Essa sobrecarga pode derreter o plástico de proteção e iniciar um curto-circuito. O ideal é distribuir os eletrônicos em tomadas diferentes e nunca ligar um “T” em outro.

2. Carregar eletrônicos na cama ou no sofá

Aparelhos como celulares e notebooks aquecem naturalmente durante o carregamento. Em contato com tecidos como lençóis, cobertores e estofados, o calor fica abafado, e a temperatura sobe, podendo iniciar um incêndio. Por isso, sempre carregue seus dispositivos sobre superfícies firmes e não inflamáveis, como mesa ou piso.

3. Descuido na cozinha

Deixar panelas no fogo sem supervisão, principalmente com óleo, é uma das principais causas de incêndios. Além disso, o acúmulo de gordura no fogão, no forno e no exaustor funciona como um combustível potente. Mantenha a cozinha sempre limpa e nunca saia de perto enquanto prepara alimentos.

4. Uso incorreto de extensões elétricas

Extensões são projetadas para uso temporário. Usá-las de forma permanente para ligar um aparelho ou escondê-las sob tapetes e móveis pode danificar os fios ao longo do tempo, e o atrito e a pressão podem causar um curto-circuito invisível e perigoso. Se precisar de um ponto de energia permanente, chame um eletricista.

5. Materiais inflamáveis perto de fontes de calor

Manter panos de prato, cortinas, embalagens plásticas ou produtos de limpeza perto do fogão é um risco, já que uma pequena chama ou fagulha pode ser suficiente para iniciar o fogo. O mesmo vale para aquecedores elétricos, que nunca devem ficar próximos a roupas, móveis ou outros objetos combustíveis.

6. Ignorar sinais de problemas na fiação

Fios desencapados, tomadas frouxas que não seguram o plugue, cheiro de queimado e disjuntores que desarmam com frequência são sinais claros de alerta. Ignorar esses problemas pode levar a um curto-circuito grave. Uma revisão periódica da instalação elétrica é fundamental para a segurança.

7. Velas e cigarros sem vigilância

Acender velas perto de cortinas, livros ou materiais inflamáveis é extremamente perigoso. Sempre as coloque em um suporte seguro e apague-as ao sair do cômodo ou antes de dormir. O mesmo cuidado se aplica a cigarros, que nunca devem ser apagados em lixeiras com papel ou outros resíduos combustíveis.

Equipamentos que salvam vidas

Além de evitar os erros listados, instalar detectores de fumaça em pontos estratégicos, como corredores e perto dos quartos, garante um alerta no primeiro sinal de perigo. Também é recomendável ter um extintor de incêndio do tipo ABC em um local de fácil acesso e saber como utilizá-lo para combater pequenos focos de fogo antes que se alastrem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata