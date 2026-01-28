Cozinha segura: 5 erros que você comete e podem causar um incêndio

O incêndio que atingiu um bar na Savassi, em Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quarta-feira (28/1), serve como um alerta importante. Embora o incidente não tenha deixado feridos, ele joga luz sobre os riscos que muitas pessoas correm em suas próprias casas, muitas vezes sem perceber. Pequenos descuidos e maus hábitos podem transformar um dos ambientes mais acolhedores do lar em um local de perigo.

Leia: Botijão causa explosão e incendeia restaurante de BH na hora do almoço

A combinação de fogo, eletricidade, gás e produtos inflamáveis exige atenção constante. Atitudes simples, incorporadas à rotina, são capazes de prevenir acidentes graves. Para ajudar você a proteger sua família e seu patrimônio, listamos cinco erros comuns que podem causar um incêndio na cozinha e como evitá-los de forma prática.

Leia Mais

Erros comuns que aumentam o risco de incêndio

1. Sobrecarga de tomadas e fiação antiga

Conectar vários eletrodomésticos potentes, como micro-ondas, air fryer e chaleira elétrica, na mesma tomada usando adaptadores (os famosos "benjamins" ou "Ts") é um erro grave. Essa prática pode sobrecarregar a fiação, causar um curto-circuito e iniciar um incêndio. O ideal é que cada aparelho de alta potência tenha sua própria tomada e que a parte elétrica da casa seja revisada periodicamente.

2. Acúmulo de gordura no fogão e na coifa

A gordura que espirra durante o preparo dos alimentos e se acumula no fogão, nas paredes próximas e, principalmente, no filtro da coifa, é altamente inflamável. Quando aquecida, essa camada de gordura pode entrar em combustão facilmente. Manter essas superfícies sempre limpas é uma medida de segurança essencial e que não pode ser adiada.

3. Deixar panelas no fogo sem supervisão

Pode parecer um descuido inofensivo, mas se afastar da cozinha enquanto uma panela com óleo está no fogo é extremamente perigoso. O óleo pode superaquecer em poucos minutos, atingir seu ponto de ignição e começar a pegar fogo espontaneamente. Se precisar sair da cozinha, mesmo que por um instante, desligue o fogo.

Leia: Mulher esquece panelas no fogão ligado, e cozinha pega fogo no Sul de Minas

4. Manter materiais inflamáveis perto do fogão

Panos de prato pendurados perto das chamas, rolos de papel-toalha sobre o balcão ao lado do fogão, luvas térmicas e utensílios de plástico muito próximos das bocas. Todos esses itens podem pegar fogo com facilidade ao entrar em contato com o calor ou uma chama. Mantenha uma distância segura entre as fontes de calor e qualquer material inflamável.

5. Ignorar a validade da mangueira de gás

Tanto em botijões de gás quanto em instalações de gás encanado, a mangueira e o regulador de pressão (o "registro") têm prazo de validade, geralmente de cinco anos. Com o tempo, o material pode ressecar e apresentar fissuras, causando vazamentos. Verifique a data impressa nesses componentes e realize a troca sempre que necessário para evitar o acúmulo de gás no ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.