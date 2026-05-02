Fogo em casa expõe uso inseguro da rede elétrica

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Ocorrência registrada em uma residência de Uberaba expõe o risco crescente de incêndios de origem elétrica em Minas Gerais e no país. No caso da cidade de do Triângulo Mineiro, o carregamento de um telefone celular sobre o braço de um sofá pode ter sido a causa de um incêndio que destruiu parte de uma casa, no Bairro Costa Teles, na noite de quinta-feira. Curto-circuitos em carregadores de telefones móveis ligados em tomadas estão entre as causas dos 1.304 incêndios relacionados à rede elétrica registrados no país em 2025, 619 deles em residências, segundo dados do Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel).



Relatórios preliminares indicam que o incêndio em Uberaba foi desencadeado por uma falha eletrotécnica em um acessório de telefonia móvel. O aparelho estava conectado à rede elétrica e posicionado sobre um estofado, o que teria facilitado o início da combustão a partir de um curto-circuito no carregador, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A evolução das chamas foi rápida, atingindo diversos itens mobiliários e componentes da estrutura interna. O fogo consumiu o sofá e uma cama, além de causar danos significativos ao revestimento de PVC localizado no teto do imóvel.



Antes da chegada dos militares, o proprietário e os locatários da habitação fizeram intervenções iniciais para conter o avanço do fogo. Essa ação preventiva foi crucial para limitar a área atingida e impedir que o incêndio se propagasse para os demais cômodos da edificação. Ao assumir a ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros efetuou o combate direto e o trabalho de rescaldo, visando extinguir qualquer foco remanescente de calor. Após a eliminação de riscos secundários, o imóvel foi liberado para os moradores, e as equipes retornaram ao quartel.



Felizmente, neste caso ninguém se feriu pelas chamas nem foi intoxicado pela fumaça produzida. Mas os dados da Abracopel, publicados pela Agência Minas, mostram que muitas vezes o desfecho de incêndio com origem na rede elétrica são fatais. As 1.304 ocorrências do ano passado correspondem a uma alta de 102% nesse tipo de incidente entre 2020, quando houve 606 ocorrências e o ano passado. Nos mesmos cinco anos, as mortes também cresceram, saltando de 47 para 60. Em Minas Gerais, apenas no último ano foram registrados 148 incêndios do tipo, um crescimento de 32% em relação a 2024, quando houve 112 ocorrências. O número de mortes também aumentou no período, passando de uma para três.



Segundo o estudo da Abracocel, as residências são o principal local desse tipo de ocorrência. No ano passado, em todo o país, foram registrados 619 incêndios nesse tipo de ambiente relacionados à rede elétrica, o que representa um aumento de 22,1% em relação a 2024 e corresponde a quase 47% do total de incidentes registrados. Em relação ao número de fatalidades, o ambiente domiciliar teve 51 das 60 mortes contabilizadas no período.



Ainda conforme os dados do anuário publicados pela agência de notícias do governo do estado, equipamentos como ar-condicionado e ventiladores foram responsáveis por 166 incidentes e 14 óbitos. Também figuram entre as principais causas no país os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, com 113 ocorrências e três mortes. Já problemas em tomadas resultaram em 20 registros e duas mortes, enquanto o uso de carregadores de celular esteve associado a 19 incidentes e cinco óbitos.



Práticas comuns, mas perigosas estão por trás dos números. Entre elas, a utilização de "Ts", benjamins e extensões para a conexão simultânea de vários aparelho, que pode provocar sobrecarga de energia, causando sobreaquecimento e curtos-circuitos em redes não preparadas para suportar a carga elétrica. Além disso, o uso de adaptadores em aparelhos de maior potência, como fritadeiras elétricas, ferros de passar e aquecedores, também representa risco elevado. Esses equipamentos exigem uma capacidade elétrica que, muitas vezes, não é suportada pelas instalações residenciais, aumentando a probabilidade de falhas e incêndios.



FUJA DO PERIGO

A Cemig recomenda medidas simples para reduzir os riscos dentro de casa (confira quadro). Uma das principais é a instalação do Interruptor Diferencial Residual (IDR), equipamento que desliga automaticamente a energia do imóvel ao identificar falhas na rede, prevenindo choques elétricos e incêndios. Desde 1997, as normas brasileiras exigem o uso do DR em locais como banheiros, cozinhas, áreas de serviço e garagens. Apesar disso, a Abracopel estima que apenas 47% das residências brasileiras possuam o DR.



Segundo a Abracopel, em 2025, as instalações elétricas inadequadas lideraram o ranking de principais causas dos incêndios do tipo no Brasil, com 706 ocorrências e 33 mortes. A forma como a instalação elétrica é planejada faz toda a diferença para a segurança dentro de casa.



De acordo com o gerente de Saúde e Segurança Corporativa da Cemig, José Firmo do Carmo Júnior, o ideal é que aparelhos de maior potência, como ar-condicionado, chuveiro elétrico e micro-ondas, tenham circuitos exclusivos, evitando sobrecargas na rede.



“É importante também que todas as casas tenham um projeto elétrico, o que facilita a manutenção e até a avaliação para o acréscimo de novas cargas. Além disso, qualquer serviço elétrico deve ser realizado por profissionais qualificados, para que não haja esse tipo de ocorrência”, explica.

Mandamentos da segurança

Dez dicas para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica em casa

1 – Troque ou faça manutenção nas instalações antigas para que suportem a carga dos aparelhos elétricos



2– Não utilize adaptadores, Ts ou benjamins. Esse tipo de equipamento pode aquecer e provocar incêndios.



3– Não retire o terceiro pino dos aparelhos elétricos



4 – Instale o Dispositivo Diferencial Residual (DR), que desliga o sistema em caso de fuga de corrente



5 – Não use celulares e outros dispositivos móveis conectados à tomada



6 – Carregue dispositivos móveis sobre uma superfície lisa e bem ventilada, sem a capinha de proteção



7 – Evite tirar roupas da máquina de lavar com o eletrodoméstico ligado



8 – Observe se a rede comporta a potência dos eletrodomésticos



9 – Não passe os fios elétricos debaixo dos tapetes



10 – Nos banheiros, use apenas rádios, secadores e barbeadores a pilha. O chuveiro tem que estar bem instalado

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Fonte: Publicações da Cemig