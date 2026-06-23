Seguro para pequenas empresas: como proteger seu negócio de acidentes

Para pequenos e médios empresários, a ausência de um seguro patrimonial pode significar a perda de todo o investimento de uma vida, o que expõe a vulnerabilidade de negócios que não contam com uma proteção adequada contra imprevistos.

O seguro empresarial funciona como uma rede de segurança que garante a continuidade das operações após um sinistro. Ele é projetado para proteger o patrimônio físico de uma empresa, como o imóvel, máquinas, equipamentos, móveis e estoque. A cobertura básica geralmente inclui danos causados por incêndio, queda de raio e explosões, mas pode ser personalizada para atender às necessidades específicas de cada negócio.

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Contratar essa proteção é mais simples do que parece. O primeiro passo é fazer um levantamento completo dos bens da empresa e dos riscos associados à sua atividade. Um restaurante, por exemplo, tem necessidades diferentes de uma loja de roupas ou de um escritório de contabilidade. Com essas informações, a seguradora consegue calcular o valor da apólice e o custo do prêmio, que é o pagamento feito pelo segurado.

O que avaliar na hora de escolher

A escolha da cobertura correta é fundamental para garantir que o seguro seja eficaz quando mais se precisa dele. Além da proteção básica, é importante considerar a contratação de garantias adicionais que façam sentido para a realidade da sua empresa. Entre as mais comuns estão:

Danos elétricos: cobre prejuízos em aparelhos e instalações causados por curtos-circuitos ou variações de energia.

Roubo ou furto de bens: garante o ressarcimento de mercadorias, equipamentos e valores subtraídos do estabelecimento.

Vendaval e impacto de veículos: protege contra danos estruturais causados por fenômenos naturais ou acidentes.

Responsabilidade civil: ampara a empresa em casos de danos causados a terceiros dentro de suas instalações.

Outro ponto de atenção é o valor da franquia, que é a participação do segurado nos prejuízos. Analise as propostas de diferentes seguradoras e leia atentamente o contrato para entender todas as cláusulas, exclusões e condições. O custo do seguro deve ser visto como um investimento na segurança e na sustentabilidade do negócio a longo prazo, e não apenas como uma despesa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.