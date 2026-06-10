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Meu apartamento pegou fogo: o seguro residencial cobre? Saiba tudo

Em casos de incêndio, ter um seguro é fundamental; entenda como funciona a cobertura, o que ela inclui e como acioná-la

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
10/06/2026 17:00

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Meu apartamento pegou fogo: o seguro residencial cobre? Saiba tudo
Entenda a cobertura do seguro residencial para sinistros como incêndios em apartamentos. crédito: Pexels/ Mauricio Krupka Buendia

Notícias recentes sobre incêndios em apartamentos levantam uma dúvida imediata para muitos moradores: meu seguro residencial cobre uma situação como essa? A boa notícia é que, na maioria dos casos, a resposta é sim. A cobertura básica de qualquer apólice residencial já inclui proteção contra incêndios.

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Essa proteção é o pilar do seguro e garante a indenização para reparar ou reconstruir o imóvel danificado pelas chamas. A cobertura se estende tanto à estrutura do apartamento, como paredes e instalações, quanto ao conteúdo, que inclui móveis, eletrodomésticos e outros bens pessoais que estavam dentro da residência.

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É fundamental entender que o valor da indenização está limitado ao que foi contratado na apólice. Por isso, manter o valor do seguro sempre atualizado é essencial para garantir que, em um imprevisto, a quantia seja suficiente para cobrir todos os prejuízos.

O que o seguro residencial básico cobre?

A cobertura padrão, presente em praticamente todos os planos do mercado, protege o segurado contra danos causados por três eventos principais:

  • Incêndio: provocado por qualquer fonte, seja um curto-circuito ou um acidente doméstico.

  • Explosão: geralmente causada por vazamento de gás de cozinha (GLP).

  • Queda de raio: quando atinge diretamente o imóvel segurado.

Quais são as coberturas adicionais importantes?

Além do pacote básico, é possível contratar proteções extras que ampliam a segurança. Em casos de incêndio, uma das mais importantes é a cobertura para danos elétricos, que indeniza prejuízos em aparelhos queimados por variações de energia ou curtos-circuitos que não resultaram em fogo.

Outra cobertura relevante, especialmente para quem vive em prédios, é a de responsabilidade civil. Ela cobre danos materiais ou corporais causados a apartamentos vizinhos. Se o fogo do seu imóvel atingir outra unidade, por exemplo, essa garantia arca com os custos do reparo no imóvel do terceiro.

O seguro residencial é caro?

Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que o seguro residencial é um dos mais acessíveis do mercado. O valor varia conforme a localização do imóvel, o valor de reconstrução e as coberturas contratadas, mas geralmente representa uma pequena fração do custo de um seguro de automóvel, oferecendo uma camada de proteção essencial por um excelente custo-benefício.

Como acionar o seguro em caso de incêndio?

Agir rapidamente é crucial. O primeiro passo é sempre contatar o Corpo de Bombeiros (193) para controlar a situação e garantir a segurança de todos. Com a situação sob controle, siga estas etapas:

  1. Avise a seguradora: entre em contato com a sua companhia de seguros o mais rápido possível para comunicar o ocorrido (sinistro).

  2. Documente tudo: fotografe e filme os danos causados pelo fogo. Se possível, reúna notas fiscais e comprovantes de compra dos bens danificados, pois isso agiliza o processo de indenização.

  3. Aguarde a vistoria: é fundamental não iniciar reparos ou descartar itens danificados antes da inspeção de um perito e da autorização formal da seguradora.

  4. Faça um boletim de ocorrência: o registro policial é um documento essencial que será solicitado pela companhia.

  5. Envie os documentos: reúna seus documentos pessoais, a apólice do seguro e o boletim de ocorrência para formalizar o pedido. Após a entrega de toda a documentação solicitada, a seguradora tem um prazo legal de até 30 dias para concluir a análise e efetuar o pagamento da indenização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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