Seguro residencial: 7 coisas que você não sabia que ele cobria

Muitos proprietários associam o seguro residencial apenas a grandes desastres, como incêndios ou roubos. No entanto, a apólice pode ser uma aliada valiosa em imprevistos do dia a dia, cobrindo situações que a maioria das pessoas nem imagina e que podem pesar no bolso. Conhecer esses detalhes ajuda a aproveitar melhor o serviço contratado.

O contrato padrão geralmente inclui proteção contra incêndio, queda de raio e explosão. Mas são as coberturas adicionais, muitas vezes com baixo custo, que fazem a diferença em emergências cotidianas. Com valores que costumam variar entre R$ 30 e R$ 120 mensais para um plano completo, verificar o que sua apólice oferece pode evitar gastos inesperados e muita dor de cabeça.

Coberturas que podem salvar seu orçamento

Situações aparentemente simples, como um cano quebrado ou um eletrônico queimado, podem estar protegidas pelo seu seguro. Listamos sete coberturas surpreendentes que podem estar incluídas no seu plano ou disponíveis para contratação.

1. Danos elétricos

Uma sobrecarga na rede elétrica pode queimar televisores, geladeiras e computadores. A cobertura de danos elétricos garante o conserto ou a substituição dos aparelhos danificados por essas oscilações de energia.

2. Vazamentos e reparos hidráulicos

Um cano estourado causa um grande estrago. Além de cobrir os custos para localizar e consertar o vazamento, muitas apólices pagam pelos reparos na alvenaria, pintura e até no piso danificado pela água.

3. Responsabilidade civil familiar

Seu filho quebrou a janela do vizinho com uma bola? Ou seu cachorro escapou e causou um pequeno acidente? A cobertura de responsabilidade civil arca com os custos de reparos ou indenizações por danos involuntários causados a outras pessoas.

4. Roubo ou furto de bicicleta

Se sua bicicleta for roubada de dentro de casa ou da garagem do condomínio, o seguro residencial pode cobrir o prejuízo. Essa proteção é cada vez mais procurada, especialmente em grandes centros urbanos.

5. Quebra de vidros e espelhos

Uma porta de vidro que se quebra com o vento ou o espelho do banheiro que racha podem ter o conserto coberto pela apólice. A proteção geralmente se estende a tampos de mesa e até cooktops.

6. Pagamento de aluguel

Caso um sinistro coberto, como um incêndio, torne sua casa inabitável, o seguro pode pagar por um aluguel temporário em outro imóvel enquanto o seu é reformado. Isso garante que sua rotina seja minimamente afetada.

7. Impacto de veículos ou queda de aeronaves

Embora seja raro, um carro pode perder o controle e colidir com o muro da sua casa. Essa cobertura, disponível em muitas apólices, garante os reparos necessários na estrutura do imóvel atingido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.