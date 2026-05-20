Seguro residencial: o que cobre e por que você deveria considerar ter um

Proteger a casa, um dos maiores patrimônios de qualquer família, pode custar menos do que se imagina. Em um cenário de planejamento financeiro cada vez mais necessário, o seguro residencial surge como uma ferramenta essencial, embora seja pouco utilizado — apenas 20% das residências no Brasil são seguradas, em comparação com a alta adesão ao seguro de automóvel. Essa proteção garante tranquilidade contra imprevistos que podem causar grandes prejuízos financeiros.

A apólice funciona de forma modular, permitindo que o morador — seja ele proprietário ou inquilino — escolha as proteções mais adequadas à sua realidade. A contratação é mais simples do que parece e o serviço oferece um suporte fundamental em momentos de crise, cobrindo desde pequenos reparos até a reconstrução completa do imóvel em casos mais graves.

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O que o seguro residencial cobre?

A cobertura básica, exigida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), protege contra danos causados por incêndio, explosão e fumaça. No entanto, a maioria dos planos oferecidos no mercado vai além, incluindo uma série de proteções adicionais que podem ser contratadas conforme a necessidade do cliente. As mais comuns são:

Roubo e furto qualificado: garante o reembolso de bens levados do imóvel, desde que haja vestígios de arrombamento ou violência.

Danos elétricos: cobre prejuízos em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos queimados por curto-circuito ou variações de energia.

Fenômenos naturais: oferece proteção contra estragos causados por vendaval, granizo e outros eventos climáticos.

Responsabilidade civil familiar: indeniza danos causados involuntariamente por moradores da casa a terceiros, como uma infiltração que afeta o apartamento do vizinho.

Perda ou pagamento de aluguel: cobre o aluguel que o proprietário deixa de receber ou o custo de uma moradia temporária para o morador se o imóvel ficar inabitável após um sinistro.

Além dessas, é possível incluir assistências 24 horas para serviços emergenciais, como chaveiro, eletricista e encanador.

Quanto custa para proteger sua casa?

O valor do seguro residencial varia bastante, pois depende de fatores como a localização do imóvel, o tipo de construção (casa ou apartamento), os sistemas de segurança existentes e, principalmente, as coberturas e os valores de indenização escolhidos. Mesmo assim, o custo anual costuma ser acessível, representando em média menos de 1% do valor do imóvel.

Para um apartamento avaliado em R$ 400 mil, com R$ 50 mil em bens, um seguro com coberturas básicas e algumas adicionais pode ter um custo anual a partir de R$ 400. Ao contratar, o cliente define o Limite Máximo de Indenização (LMI) para a estrutura do imóvel e para o conteúdo. É com base nesses valores que a seguradora calculará tanto o preço da apólice quanto o montante a ser pago em caso de sinistro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.