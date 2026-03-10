Quem paga a conta? O que acontece após queda de árvore em casa ou carro

Com a chegada de tempestades e ventos fortes, aumenta o risco de queda de árvores e a dúvida sobre quem arca com os prejuízos em imóveis e veículos se torna urgente. A resposta depende, principalmente, da localização da árvore: se estava em uma área pública ou em um terreno particular.

Entender de quem é a obrigação pela manutenção é o primeiro passo para buscar o ressarcimento. A responsabilidade varia conforme a origem do problema, e agir rapidamente é fundamental para garantir que os custos sejam cobertos por quem é de direito.

De quem é a responsabilidade?

Quando a árvore que causou o dano está em uma área pública, como uma calçada, praça ou canteiro central, a responsabilidade pela manutenção e por eventuais prejuízos é da prefeitura. Para solicitar o reparo, o cidadão precisa comprovar que houve negligência por parte do poder público, como a falta de poda em uma árvore visivelmente doente ou com galhos secos.

Se a árvore estiver em um terreno particular, como no quintal de um vizinho, o dono da propriedade é quem responde pelos danos. Nesse caso, a lógica é a mesma: é preciso demonstrar que o proprietário foi negligente com a manutenção. Se a árvore estava saudável e caiu por uma tempestade excepcional, a situação pode ser classificada como um evento de força maior, o que pode dificultar o ressarcimento.

Por fim, se a árvore que caiu estava dentro do seu próprio terreno, o prejuízo é de sua inteira responsabilidade. É aqui que a contratação de um seguro residencial ou automotivo se mostra essencial para evitar grandes perdas financeiras.

O que fazer em caso de queda

Se uma árvore atingiu seu patrimônio, o primeiro passo é garantir a segurança de todos e, se necessário, acionar o Corpo de Bombeiros. Logo depois, é crucial documentar a cena com o máximo de detalhes. Siga estas etapas:

Fotografe e filme tudo: registre os danos causados ao imóvel ou veículo, a árvore caída e, principalmente, o estado do tronco e dos galhos. Imagens que mostrem sinais de apodrecimento ou cupins são provas importantes.

Identifique a origem: verifique se a árvore estava em área pública ou privada. Isso definirá quem você deverá acionar.

Acione seu seguro: caso tenha apólice residencial ou para o veículo com cobertura para desastres naturais, entre em contato com a seguradora imediatamente. A maioria dos planos básicos cobre queda de árvores.

Notifique o responsável: se a árvore for da prefeitura, abra um protocolo solicitando o reparo dos danos. Se for de um vizinho, envie uma notificação formal para que ele acione o seguro dele ou se responsabilize pelos custos.

A cobertura do seguro residencial geralmente inclui não apenas os reparos no imóvel, mas também a remoção dos destroços da árvore. No seguro de carro, a proteção contra queda de árvores costuma estar incluída na apólice compreensiva (também conhecida como seguro total), mas é fundamental que o proprietário verifique as condições específicas do seu contrato para entender os limites, a franquia e confirmar se o evento está de fato coberto.

