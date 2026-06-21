Incêndio destrói galpões de empresas de artesanato no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas empresas de artesanato em Baependi, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (21/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as chamas começaram em uma das empresas e rapidamente se propagaram para os galpões ao lado, que foram destruídos.

Segundo os militares, no local havia grande quantidade de materiais combustíveis, principalmente madeira e polietileno - utilizados na fabricação de vasos e outros artefatos.

Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas a estrutura do espaço ficou destruída CBMMG/Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os imóveis atingidos foram interditados pela Defesa Civil de Baependi. Não houve vítimas.