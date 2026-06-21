Incêndio destrói galpões de empresas de artesanato no Sul de Minas
Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros em Baependi e atingiu duas fábricas, que ficaram completamente destruídas
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Um incêndio de grandes proporções atingiu duas empresas de artesanato em Baependi, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (21/6).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as chamas começaram em uma das empresas e rapidamente se propagaram para os galpões ao lado, que foram destruídos.
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Segundo os militares, no local havia grande quantidade de materiais combustíveis, principalmente madeira e polietileno - utilizados na fabricação de vasos e outros artefatos.
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Os imóveis atingidos foram interditados pela Defesa Civil de Baependi. Não houve vítimas.