Cabine de caminhão pega fogo e interdita faixa da BR-040 em Nova Lima

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A cabine de um caminhão pegou fogo nesta segunda-feira (15/6), na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio no veículo ocorreu próximo a uma ponte que vai para Ouro Preto, no sentido Rio de Janeiro. Conforme informações da ocorrência, não houve registro de vítimas ou feridos.

Procurada, a EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, informou que foi o caso foi registrado às 11h37 desta segunda-feira, na altura do km 562,2 da BR-040, em Nova Lima. Segundo a empresa, o motorista conseguiu sair do veículo em segurança.

"As equipes operacionais da concessionária atuaram no atendimento com viaturas de inspeção, guincho e equipes de sinalização, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros", comunicou a EPR em nota.

O veículo se encontrava no acostamento quando chegaram as autoridades. A faixa da direita foi interditada. A lentidão chegou a seis quilômetros. O tráfego foi liberado às 12h15. A PRF esteve no local, atuou no trânsito e constatou apenas danos materiais.

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Ainda não há informações sobre como o fogo começou.