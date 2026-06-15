Assine
overlay
Início Gerais
FAIXA INTERDITADA

Cabine de caminhão pega fogo e interdita faixa da BR-040 em Nova Lima

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu no sentido Rio de Janeiro. O motorista conseguiu sair do veículo em segurança

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
15/06/2026 14:42

compartilhe

SIGA
×
Incidente foi na altura de Nova Lima no sentido Rio de Janeiro
Incidente foi na altura de Nova Lima no sentido Rio de Janeiro crédito: CBMMG

A cabine de um caminhão pegou fogo nesta segunda-feira (15/6), na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada. Não houve feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio no veículo ocorreu próximo a uma ponte que vai para Ouro Preto, no sentido Rio de Janeiro. Conforme informações da ocorrência, não houve registro de vítimas ou feridos.

Leia Mais

Procurada, a EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, informou que foi o caso foi registrado às 11h37 desta segunda-feira, na altura do km 562,2 da BR-040, em Nova Lima. Segundo a empresa, o motorista conseguiu sair do veículo em segurança. 

"As equipes operacionais da concessionária atuaram no atendimento com viaturas de inspeção, guincho e equipes de sinalização, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros", comunicou a EPR em nota.

O veículo se encontrava no acostamento quando chegaram as autoridades. A faixa da direita foi interditada. A lentidão chegou a seis quilômetros. O tráfego foi liberado às 12h15. A PRF esteve no local, atuou no trânsito e constatou apenas danos materiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre como o fogo começou.

Tópicos relacionados:

br caminhao fogo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay