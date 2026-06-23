Lençóis Maranhenses: 7 lagoas que você precisa conhecer

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um espetáculo da natureza. A cada ano, as chuvas que caem entre janeiro e maio formam milhares de lagoas de água doce e cristalina que ficam no auge entre junho e setembro, criando um cenário único no mundo. Para explorar essa imensidão, os passeios são organizados em circuitos, partindo principalmente das cidades de Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão.

Organizar o roteiro é fundamental para aproveitar o melhor que a região oferece. Estamos em junho de 2026, o início da alta temporada, quando as lagoas estão chegando ao seu melhor momento. Este é o período ideal para visitar o parque. Cada circuito tem características próprias, com lagoas que variam em cor, profundidade e beleza. A escolha depende do tempo disponível e do tipo de experiência que o viajante procura.

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Circuito Lagoa Azul e Lagoa Bonita

Saindo de Barreirinhas, estes são os passeios mais tradicionais e acessíveis. O trajeto é feito em veículos 4x4 e envolve caminhadas curtas pelas dunas.

1. Lagoa Azul: É a estrela do circuito e uma das mais famosas do parque. Suas águas de um azul intenso contrastam com a areia, formando um verdadeiro cartão-postal. O acesso fácil a torna bastante popular entre os visitantes.

2. Lagoa Bonita: Para chegar aqui, é preciso encarar uma duna íngreme de quase 40 metros com a ajuda de uma corda. O esforço é recompensado com uma das vistas panorâmicas mais incríveis dos Lençóis, além de um mergulho refrescante.

3. Lagoa da Esperança: uma das atrações mais peculiares dos Lençóis Maranhenses por manter água durante grande parte do ano, mesmo quando outras lagoas temporárias já secaram. Localizada em uma área próxima ao povoado de mesmo nome, ela se diferencia das lagoas clássicas cercadas apenas por dunas brancas, apresentando vegetação ao redor e águas de tonalidade mais escura. Por sua característica mais permanente, a lagoa costuma ser uma alternativa procurada por visitantes que viajam à região fora do período de cheia, quando boa parte das lagoas sazonais já perdeu volume.

Circuito Santo Amaro

Considerado por muitos como o lado com as lagoas mais impressionantes, o acesso a partir de Santo Amaro revela paisagens de tirar o fôlego e com menor fluxo de turistas.

4. Lagoa da Gaivota: Uma das maiores e mais bonitas da região, a Lagoa da Gaivota oferece a sensação de estar em um oásis no meio do deserto. Suas águas esverdeadas a tornam um local perfeito para assistir ao pôr do sol.

5. Lagoa das Emendadas: O local se destaca por formar um extenso conjunto de lagoas interligadas entre as dunas, criando a sensação de um grande rio de águas cristalinas serpenteando pelo parque. O acesso geralmente exige uma caminhada mais longa em comparação com os circuitos tradicionais, mas a recompensa é um cenário mais preservado e menos movimentado, ideal para quem busca contato direto com a natureza e vistas panorâmicas únicas da região.

Circuito Atins (Canto de Atins)

O vilarejo de Atins serve como porta de entrada para um lado mais rústico dos Lençóis, onde o parque encontra o mar e a cultura local é mais presente.

6. Lagoa do Canto: localizada na região do Canto de Atins, é uma lagoa de fácil acesso em alguns roteiros locais e se destaca pela atmosfera calma. Costuma ser procurada por quem quer fugir dos circuitos mais movimentados, oferecendo um ambiente simples e paisagem típica dos Lençóis, com dunas e água doce em contraste.

7. Lagoa Tropical: é uma das paradas mais conhecidas dentro dos passeios na região de Atins. Geralmente conta com alguma estrutura de apoio sazonal e chama atenção pelo cenário amplo e pela possibilidade de passar mais tempo no local, alternando banho e descanso em meio às dunas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.