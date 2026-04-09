Dólar nas alturas? 7 destinos incríveis para viajar sem sair do Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Com a cotação do dólar em alta, muitos planos de viagem internacional acabam adiados. Se esse é o seu caso, a boa notícia é que não é preciso desistir das férias. O Brasil tem destinos incríveis que oferecem experiências tão ricas quanto roteiros no exterior, mas com a vantagem de não pesar no bolso por causa do câmbio.

Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho. FOTO: By Marcel Favery / Wikimedia Commons No Jalapão, o viajante deixa de ser um mero espectador para se tornar um agente de regeneração Marcelo Bonifácio/PlanetaExo O pórtico de entrada de Gramado, com sua arquitetura charmosa, recebe turistas para o roteiro pela Serra Gaúcha. Ricardo Kirinus/ Pexels Descubra a grandiosidade natural do Brasil em destinos que aliam paisagens espetaculares a roteiros de viagem acessíveis, como a Chapada Diamantina. Diego da Silva/ Pexels As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental. Evandro Kluge/ Pexels A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias. Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073 Praia de Alter do Chão e Santarém são exemplos de nomeações portuguesas que apagaram as denominações dos povos originários Prefeitura de Santarém/Divulgação Jalapão (TO) Thiago Sa/Divulgacao - Dunas Jalapao - TO Fan Press Jalapão (TO) Ticiana Giehl/Escolha Viajar. Brasil. Tocantins - Fernando de Noronha (PE) MaRabelo de Getty Images Jalapão (TO) FG Trade de Getty Images Signature Além das praias urbanas e selvagens, como Porto de Galinhas (eleita uma das mais belas do Brasil), o estado abriga o arquipélago de Fernando de Noronha (foto), um paraíso ecológico e destino turístico internacional. Divulgação Governo de Pernanbuco Apesar de espremido por dois locais muito badalados para o turismo - entre os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara (foto), no Ceará -, seu litoral possui atrativos, com belas praias. Instagram @parnajericoacoara 2º - Lençóis Maranhenses (Brasil) - 7.90 - O território do parque está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de "proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local." Flickr/alberto falletta O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares e é considerado o maior parque de dunas do Brasil. Entre os passeios mais procurados por lá estão o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins. - Flickr/PHILIPPE BOURSEILLER Entre os mais bem avaliados, está um brasileiro: o parque dos lençóis maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na região nordeste do estado do Maranhão. Flickr/Klaus Langellotti Vello E uma das paisagens mais incríveis no Piauí fica no Delta do Parnaíba, na foz do Rio Parnaíba, entre os estados do Piauí e Maranhão. Formações de duna, mangues e ilhotas compõem um cenário semelhante aos Lençóis Maranhenses, que ficam na parte ocidental e são mais famosos. Muitos não sabem que, no Piauí, a paisagem também é deslumbrante. MTur Destinos wikimedia commons Bonito está localizado no Mato Grosso do Sul (Imagem: Paulo Henrique Pigozzi | Shutterstock) EdiCase Aquário Natural de Bonito (MS): Localizado na Reserva Ecológica Baía Bonita, a cerca de 7 km do centro da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a visita de cerca de 2 horas pelos rios de águas cristalinas permite que o público observe com facilidade os peixes e a vegetação subaquática. divulgação secretaria de turismo de bonito/ms Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Brazilecotour - Flickr O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins e tem belezas naturais que encantam as pessoas. Em 2023, recebeu 53.966 visitantes - 6.095 a mais do que em 2022, quando 47.871 pessoas estiveram no parque. - Thiago Sá/Governo do Tocantins A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas. - Fernando Alves/Governo do Tocantins Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com uma forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água - Tharson Lopes/Governo do Tocantins No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição. Voltar Próximo

Além que, viajar agora na baixa temporada no Brasil oferece diversas vantagens que transformam a experiência em algo mais autêntico, tranquilo e acessível. Os preços de passagens aéreas, hospedagens, passeios e restaurantes costumam cair significativamente — muitas vezes entre 30% e 50% —, permitindo que o viajante estique o orçamento e aproveite mais atrações com o mesmo valor. Além da economia, a redução drástica de turistas significa praias, monumentos e cidades praticamente vazias, sem filas intermináveis nem aglomerações, o que proporciona maior tranquilidade, fotos incríveis e um contato mais genuíno com a cultura e os moradores locais.

Em muitas regiões, o clima também se mostra mais ameno, com temperaturas agradáveis e menos chuva intensa, ideal para explorar destinos como o Nordeste, o Sul ou o interior de Minas Gerais sem o calor sufocante do verão. Por fim, é o momento perfeito para vivenciar o Brasil de forma mais autêntica, longe do ritmo frenético da alta temporada. Explorar o território nacional pode ser uma alternativa surpreendente e mais econômica. De praias paradisíacas a serras com clima europeu, há opções para todos os gostos e orçamentos. Preparamos uma lista com sete lugares que provam que é possível fazer uma viagem inesquecível sem sair do país.

Lençóis Maranhenses (MA)

Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Brazilecotour - Flickr

Imagine um cenário que mistura dunas de areia branca com lagoas de água cristalina e morna. Esse lugar existe e fica no Maranhão. O visual único dos Lençóis Maranhenses cria uma paisagem quase de outro planeta, ideal para quem busca uma experiência de imersão total na natureza. O período ideal para a visita é entre junho e agosto, quando as lagoas atingem seu volume máximo.

Chapada Diamantina (BA)

A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias. Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073

Para os amantes de aventura e ecoturismo, a Chapada Diamantina é o destino certo. Com cachoeiras imponentes, poços de água azul-turquesa e trilhas com vistas espetaculares, a região oferece um contato direto com a natureza. A infraestrutura de cidades como Lençóis e Vale do Capão garante conforto após um dia de exploração.

Jalapão (TO)

O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins e tem belezas naturais que encantam as pessoas. Em 2023, recebeu 53.966 visitantes - 6.095 a mais do que em 2022, quando 47.871 pessoas estiveram no parque. - Thiago Sá/Governo do Tocantins

O Jalapão é famoso por seus fervedouros, nascentes de rios subterrâneos com uma pressão que cria um fenômeno de flutuação natural, impedindo que os banhistas afundem. A paisagem combina ainda dunas alaranjadas, rios e cachoeiras. É um roteiro perfeito para quem quer se desconectar e viver uma aventura em um dos cenários mais preservados do Brasil.

Bonito (MS)

Bonito está localizado no Mato Grosso do Sul (Imagem: Paulo Henrique Pigozzi | Shutterstock) EdiCase

O nome já diz tudo. Bonito é um dos principais polos de ecoturismo do mundo, famoso por suas flutuações em rios de águas transparentes, repletos de peixes coloridos. Grutas com lagos azuis e cachoeiras completam o cardápio de atrações. Para garantir a preservação, as visitas são controladas, por isso é essencial agendar os passeios com antecedência.

Serra Gaúcha (RS)

O pórtico de entrada de Gramado, com sua arquitetura charmosa, recebe turistas para o roteiro pela Serra Gaúcha. Ricardo Kirinus/ Pexels

Se a sua ideia de viagem perfeita inclui vinho, boa gastronomia e um clima mais frio, a Serra Gaúcha é a escolha ideal. Cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves oferecem uma arquitetura de inspiração europeia e vinícolas premiadas. Para aproveitar o frio intenso, a melhor época é o inverno, entre junho e agosto. É um pedaço da Europa no sul do Brasil, perfeito para uma viagem romântica.

Alter do Chão (PA)

Praia de Alter do Chão e Santarém são exemplos de nomeações portuguesas que apagaram as denominações dos povos originários Prefeitura de SantarÃ©m/DivulgaÃ§Ã£o

Apelidado de "Caribe Amazônico", Alter do Chão, no Pará, surpreende com suas praias de areia branca formadas pelas águas do rio Tapajós. A Ilha do Amor é o cartão-postal, mas a região oferece passeios pela floresta, contato com comunidades ribeirinhas e uma culinária rica em sabores locais. A melhor época para ir é no segundo semestre, durante a vazante do rio.

Fernando de Noronha (PE)

As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental. Evandro Kluge/ Pexels

Considerado um santuário ecológico, Fernando de Noronha é um destino para quem sonha com praias perfeitas e vida marinha abundante. Mergulhar com tartarugas, golfinhos e pequenos tubarões é uma atividade comum por lá. Apesar de ser um dos destinos mais caros do Brasil, a experiência de conhecer praias como a Praia do Sancho, eleita diversas vezes a mais bonita do mundo, compensa o investimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.