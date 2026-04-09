Dólar nas alturas? 7 destinos incríveis para viajar sem sair do Brasil

Com a cotação do dólar em alta, muitos planos de viagem internacional acabam adiados. Se esse é o seu caso, a boa notícia é que não é preciso desistir das férias. O Brasil tem destinos incríveis que oferecem experiências tão ricas quanto roteiros no exterior, mas com a vantagem de não pesar no bolso por causa do câmbio.
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Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho.
FOTO: By Marcel Favery / Wikimedia Commons
No Jalapão, o viajante deixa de ser um mero espectador para se tornar um agente de regeneração Marcelo Bonifácio/PlanetaExo
O pórtico de entrada de Gramado, com sua arquitetura charmosa, recebe turistas para o roteiro pela Serra Gaúcha. Ricardo Kirinus/ Pexels
Descubra a grandiosidade natural do Brasil em destinos que aliam paisagens espetaculares a roteiros de viagem acessíveis, como a Chapada Diamantina. Diego da Silva/ Pexels
As paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha refletem o compromisso do arquipélago em equilibrar o turismo com a preservação ambiental. Evandro Kluge/ Pexels
A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias. Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073
Praia de Alter do Chão e Santarém são exemplos de nomeações portuguesas que apagaram as denominações dos povos originários Prefeitura de Santarém/Divulgação
Jalapão (TO)
Thiago Sa/Divulgacao - Dunas Jalapao - TO Fan Press
Jalapão (TO)
Ticiana Giehl/Escolha Viajar. Brasil. Tocantins -
Fernando de Noronha (PE) MaRabelo de Getty Images
Jalapão (TO) FG Trade de Getty Images Signature
Além das praias urbanas e selvagens, como Porto de Galinhas (eleita uma das mais belas do Brasil), o estado abriga o arquipélago de Fernando de Noronha (foto), um paraíso ecológico e destino turístico internacional. Divulgação Governo de Pernanbuco
Apesar de espremido por dois locais muito badalados para o turismo - entre os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara (foto), no Ceará -, seu litoral possui atrativos, com belas praias.
Instagram @parnajericoacoara
2º - Lençóis Maranhenses (Brasil) - 7.90 - O território do parque está distribuído pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. O parque foi criado com a finalidade precípua de "proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local." Flickr/alberto falletta
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares e é considerado o maior parque de dunas do Brasil. Entre os passeios mais procurados por lá estão o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins. - Flickr/PHILIPPE BOURSEILLER
Entre os mais bem avaliados, está um brasileiro: o parque dos lençóis maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na região nordeste do estado do Maranhão. Flickr/Klaus Langellotti Vello
E uma das paisagens mais incríveis no Piauí fica no Delta do Parnaíba, na foz do Rio Parnaíba, entre os estados do Piauí e Maranhão. Formações de duna, mangues e ilhotas compõem um cenário semelhante aos Lençóis Maranhenses, que ficam na parte ocidental e são mais famosos. Muitos não sabem que, no Piauí, a paisagem também é deslumbrante. MTur Destinos wikimedia commons
Bonito está localizado no Mato Grosso do Sul (Imagem: Paulo Henrique Pigozzi | Shutterstock) EdiCase
Aquário Natural de Bonito (MS): Localizado na Reserva Ecológica Baía Bonita, a cerca de 7 km do centro da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a visita de cerca de 2 horas pelos rios de águas cristalinas permite que o público observe com facilidade os peixes e a vegetação subaquática. divulgação secretaria de turismo de bonito/ms
Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Brazilecotour - Flickr
O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins
O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins e tem belezas naturais que encantam as pessoas. Em 2023, recebeu 53.966 visitantes - 6.095 a mais do que em 2022, quando 47.871 pessoas estiveram no parque. - Thiago Sá/Governo do Tocantins
A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas. - Fernando Alves/Governo do Tocantins
Outro ponto forte do Jalapão são os fervedouros, encontrados apenas nesta região. Eles são poços profundos com nascentes subterrâneas. A água emerge com uma forte pressão que não deixa os banhistas afundarem. A primeira impressão é de que são rasos, graças à areia que fica suspensa na água - Tharson Lopes/Governo do Tocantins
No entanto, o Jalapão é um local de difícil acesso, já que não possui aeroporto próximo. Por isso, quem quiser conhecer o parque precisa desembarcar em Palmas, reservar uma boa quantia em dinheiro e ter bastante disposição.
Além que, viajar agora na baixa temporada no Brasil oferece diversas vantagens que transformam a experiência em algo mais autêntico, tranquilo e acessível. Os preços de passagens aéreas, hospedagens, passeios e restaurantes costumam cair significativamente — muitas vezes entre 30% e 50% —, permitindo que o viajante estique o orçamento e aproveite mais atrações com o mesmo valor. Além da economia, a redução drástica de turistas significa praias, monumentos e cidades praticamente vazias, sem filas intermináveis nem aglomerações, o que proporciona maior tranquilidade, fotos incríveis e um contato mais genuíno com a cultura e os moradores locais.
Em muitas regiões, o clima também se mostra mais ameno, com temperaturas agradáveis e menos chuva intensa, ideal para explorar destinos como o Nordeste, o Sul ou o interior de Minas Gerais sem o calor sufocante do verão. Por fim, é o momento perfeito para vivenciar o Brasil de forma mais autêntica, longe do ritmo frenético da alta temporada. Explorar o território nacional pode ser uma alternativa surpreendente e mais econômica. De praias paradisíacas a serras com clima europeu, há opções para todos os gostos e orçamentos. Preparamos uma lista com sete lugares que provam que é possível fazer uma viagem inesquecível sem sair do país.
Imagine um cenário que mistura dunas de areia branca com lagoas de água cristalina e morna. Esse lugar existe e fica no Maranhão. O visual único dos Lençóis Maranhenses cria uma paisagem quase de outro planeta, ideal para quem busca uma experiência de imersão total na natureza. O período ideal para a visita é entre junho e agosto, quando as lagoas atingem seu volume máximo.
Chapada Diamantina (BA)
Para os amantes de aventura e ecoturismo, a Chapada Diamantina é o destino certo. Com cachoeiras imponentes, poços de água azul-turquesa e trilhas com vistas espetaculares, a região oferece um contato direto com a natureza. A infraestrutura de cidades como Lençóis e Vale do Capão garante conforto após um dia de exploração.
Jalapão (TO)
O Jalapão é famoso por seus fervedouros, nascentes de rios subterrâneos com uma pressão que cria um fenômeno de flutuação natural, impedindo que os banhistas afundem. A paisagem combina ainda dunas alaranjadas, rios e cachoeiras. É um roteiro perfeito para quem quer se desconectar e viver uma aventura em um dos cenários mais preservados do Brasil.
Bonito (MS)
O nome já diz tudo. Bonito é um dos principais polos de ecoturismo do mundo, famoso por suas flutuações em rios de águas transparentes, repletos de peixes coloridos. Grutas com lagos azuis e cachoeiras completam o cardápio de atrações. Para garantir a preservação, as visitas são controladas, por isso é essencial agendar os passeios com antecedência.
Serra Gaúcha (RS)
Se a sua ideia de viagem perfeita inclui vinho, boa gastronomia e um clima mais frio, a Serra Gaúcha é a escolha ideal. Cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves oferecem uma arquitetura de inspiração europeia e vinícolas premiadas. Para aproveitar o frio intenso, a melhor época é o inverno, entre junho e agosto. É um pedaço da Europa no sul do Brasil, perfeito para uma viagem romântica.
Alter do Chão (PA)
Apelidado de "Caribe Amazônico", Alter do Chão, no Pará, surpreende com suas praias de areia branca formadas pelas águas do rio Tapajós. A Ilha do Amor é o cartão-postal, mas a região oferece passeios pela floresta, contato com comunidades ribeirinhas e uma culinária rica em sabores locais. A melhor época para ir é no segundo semestre, durante a vazante do rio.
Fernando de Noronha (PE)
Considerado um santuário ecológico, Fernando de Noronha é um destino para quem sonha com praias perfeitas e vida marinha abundante. Mergulhar com tartarugas, golfinhos e pequenos tubarões é uma atividade comum por lá. Apesar de ser um dos destinos mais caros do Brasil, a experiência de conhecer praias como a Praia do Sancho, eleita diversas vezes a mais bonita do mundo, compensa o investimento.