Golpe do Pix: 7 dicas essenciais para proteger seu dinheiro agora

O Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros, movimentando mais de R$ 28 trilhões em 2025, com cada cidadão realizando, em média, quase 40 transferências por mês. No entanto, sua popularidade também atraiu a atenção de criminosos, que registraram mais de 28 milhões de fraudes apenas entre janeiro e setembro de 2025. Com táticas cada vez mais sofisticadas, que incluem o uso de inteligência artificial e deepfakes para criar áudios e vídeos falsos, golpistas exploram a agilidade do sistema para enganar milhares de pessoas. Conhecer as principais armadilhas é o primeiro passo para não se tornar a próxima vítima.

As fraudes geralmente exploram a engenharia social, uma técnica que manipula a vítima para que ela mesma realize a transferência. Os cenários variam desde falsas centrais de atendimento de bancos e promoções imperdíveis até o famoso golpe do parente em apuros. A criatividade dos fraudadores não tem limites, mas o padrão de comportamento é quase sempre o mesmo.

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7 dicas para não cair em golpes do Pix

Proteger seu dinheiro exige atenção e desconfiança. Adotar algumas práticas simples no dia a dia pode evitar grandes prejuízos financeiros e dores de cabeça. Veja as principais recomendações para usar o sistema com segurança:

Atenção à urgência e ofertas milagrosas: Criminosos costumam criar um senso de urgência para impedir que a vítima pense com clareza. Desconfie de mensagens que peçam depósitos rápidos para liberar prêmios, resolver problemas bancários ou ajudar um familiar em uma emergência súbita. Confirme sempre os dados do recebedor: Antes de digitar a senha e confirmar a transação, a tela de confirmação do Pix mostra o nome completo e parte do CPF ou CNPJ do destinatário. Verifique se as informações batem com a pessoa ou empresa que você realmente deseja pagar. Se os dados forem de um desconhecido, cancele a operação. Cuidado com links e QR Codes falsos: Nunca clique em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem, mesmo que pareçam ser do seu banco. Da mesma forma, ao pagar com QR Code em estabelecimentos ou sites, confirme se o nome do recebedor que aparece na tela do seu celular corresponde ao da loja. Use apenas os canais oficiais do seu banco: Qualquer transação ou ajuste em sua conta deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo oficial do banco ou no internet banking. Funcionários de instituições financeiras nunca entram em contato por WhatsApp ou telefone para pedir senhas, tokens ou a realização de transferências "de teste". Desconfie do "Pix errado": Neste golpe do Pix, você recebe um valor inesperado e, logo depois, o suposto remetente entra em contato pedindo a devolução para uma chave diferente da original. É uma armadilha para "lavar" dinheiro de outra fraude. Ignore o pedido e contate seu banco. Configure seus limites: Reduza os limites diários e noturnos para valores que se adequem ao seu perfil de uso. Isso minimiza o prejuízo em caso de roubo do celular ou se você for coagido a fazer uma transferência. Proteja seu celular: Mantenha o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados. Não instale aplicativos de fontes desconhecidas e utilize senhas fortes para o desbloqueio do aparelho e do app do banco. Softwares maliciosos podem capturar seus dados e realizar transações sem sua permissão.

Fui vítima de um golpe, e agora?

Se você percebeu que caiu em um golpe, o tempo é um fator crucial. Novas regras de segurança do Pix, que entraram em vigor em fevereiro de 2026, visam agilizar a recuperação de valores, mas a sua ação rápida é fundamental. Siga estes passos:

Contate seu banco imediatamente: Desde outubro de 2025, os aplicativos bancários devem oferecer um botão de contestação para acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Use essa função ou os canais de atendimento oficiais para relatar a fraude. O MED bloqueia o valor na conta do golpista para uma análise que dura até 7 dias. Se a fraude for confirmada, a devolução (integral ou parcial, a depender do saldo) ocorre em até 96 horas.

Registre um Boletim de Ocorrência (BO): Faça o registro na delegacia de polícia mais próxima ou pela internet. O documento é fundamental para formalizar a denúncia e auxiliar nas investigações.

Comunique todos os detalhes ao seu banco: Além de acionar o MED, forneça ao seu banco o BO e todos os dados da transação e da conta do destinatário. Isso fortalece o processo de contestação junto à instituição que recebeu o dinheiro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.