Pix e privacidade: como proteger seus dados e evitar golpes comuns

O Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros, movimentando trilhões de reais anualmente. Essa popularidade, no entanto, veio acompanhada de novos desafios: o aumento de golpes e as dúvidas sobre a privacidade das transações, especialmente em relação ao monitoramento da Receita Federal. Entender como o sistema funciona é o primeiro passo para usá-lo com segurança.

A preocupação com a fiscalização é válida, mas é importante esclarecer os fatos. A Receita Federal não monitora cada transação em tempo real. O que acontece é que as instituições financeiras são obrigadas a informar sobre movimentações financeiras que ultrapassam determinados limites, uma regra que já existia para operações como TED e DOC. O Pix apenas agilizou esse fluxo de dados.

Operações suspeitas ou de valores elevados são comunicadas pelos bancos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A Receita cruza essas informações com as declarações de Imposto de Renda para identificar inconsistências, como um patrimônio incompatível com a renda declarada.

Golpes mais comuns e como se proteger

A agilidade do Pix é o que atrai os criminosos. Uma vez que a transação é confirmada, revertê-la é um processo complexo. Por isso, a prevenção é a melhor estratégia. Fique atento às fraudes mais recorrentes e saiba como se defender.

O golpe do perfil falso no WhatsApp é um dos mais aplicados. Nele, o criminoso usa a foto de um conhecido para pedir dinheiro com uma desculpa urgente. Antes de transferir qualquer valor, sempre ligue para a pessoa para confirmar a história. Desconfie de pedidos feitos apenas por mensagem.

Outra tática comum é a da falsa central de atendimento. O golpista se passa por um funcionário do banco e solicita que você realize uma transação "teste" ou informe senhas. Lembre-se: bancos nunca pedem sua senha ou solicitam transferências para testes de segurança. Na dúvida, desligue e entre em contato com seu banco pelos canais oficiais.

Os QR Codes falsos também representam um risco. Eles podem ser adulterados em sites, lives ou até mesmo em estabelecimentos físicos. Antes de confirmar o pagamento, verifique com atenção se o nome e os dados do recebedor estão corretos na tela de confirmação do seu aplicativo.

Segurança extra e o que fazer em caso de golpe

Use a chave aleatória para proteger seus dados

Para evitar a exposição desnecessária de seus dados pessoais, como CPF, e-mail ou telefone, opte por usar uma chave aleatória. Esse tipo de chave é um código alfanumérico único que não revela suas informações pessoais, sendo ideal para transações com desconhecidos ou em compras online.

Fui vítima de um golpe, e agora?

Caso seja vítima de um golpe, o tempo é crucial. Contate seu banco imediatamente para acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e registre um boletim de ocorrência online ou em uma delegacia. Essa ação é fundamental para iniciar a investigação e aumentar as chances de recuperar o valor perdido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.