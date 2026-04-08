Golpe do Pix: 5 novas fraudes que usam a engenharia social para te enganar
Criminosos estão cada vez mais criativos; veja quais são as armadilhas mais recentes e aprenda a identificar e se proteger de golpes no Pix
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O avanço da tecnologia consolidou o Pix como o meio de pagamento preferido dos brasileiros. Com a popularidade crescente, criminosos estão aprimorando suas táticas de engenharia social para aplicar golpes.
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A estratégia é criar uma técnica de manipulação psicológica que explora a confiança e as emoções das pessoas para enganar vítimas e esvaziar contas em segundos. O método é tão eficaz que muitas vezes a pessoa só percebe o prejuízo quando já é tarde demais.
Diferentemente de ataques que envolvem vírus ou invasão de sistemas, essas fraudes dependem da sua colaboração, ainda que involuntária. Os golpistas criam narrativas convincentes que induzem você a realizar uma transferência ou fornecer dados pessoais.
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Para ajudar a identificar essas ameaças, listamos cinco novos golpes do Pix que estão em alta e usam a engenharia social como principal ferramenta. Fique atento aos sinais e proteja seu dinheiro.
Novas fraudes do Pix para ficar de olho
1. O comprovante de agendamento falso
Nesta fraude, comum em negociações online, o golpista envia uma imagem que simula o comprovante de um Pix agendado. Confiando no documento falso, a vítima entrega o produto ou presta o serviço, e só mais tarde percebe que o criminoso cancelou o agendamento e o dinheiro nunca entrou na conta.
2. A devolução por engano
O criminoso transfere uma pequena quantia para a sua conta, geralmente de uma conta roubada, e entra em contato desesperado, alegando que enviou o Pix por engano. Ele pede que você devolva o valor para uma chave diferente e ao fazer isso, você acaba participando de um esquema de lavagem de dinheiro, enviando seus próprios fundos para o golpista. Além disso, o criminoso pode acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) alegando fraude, fazendo com que você tenha seus próprios recursos bloqueados durante a apuração, sofrendo prejuízo duplo.
3. O cadastro para falsos benefícios
Com promessas de auxílios governamentais, saque de valores esquecidos ou programas sociais, os fraudadores enviam links falsos por mensagem. A página fake solicita seus dados e, em alguns casos, cobra uma pequena "taxa de cadastro" via Pix para liberar um benefício que não existe.
4. A vaga de emprego que não existe
Anúncios de emprego com salários e condições muito atraentes são usados como isca. Após um processo seletivo rápido e totalmente online, o golpista informa que você foi aprovado e para garantir a vaga, no entanto, é preciso pagar por exames ou materiais. O pagamento é, claro, via Pix, e o suposto empregador desaparece logo em seguida.
5. A falsa central de segurança do banco
Neste golpe, o criminoso se passa por um funcionário do seu banco e entra em contato por telefone ou WhatsApp, alegando ter identificado uma transação suspeita e, para "cancelá-la", instrui você a realizar um procedimento de segurança. Esse procedimento envolve fazer um Pix para uma "chave segura", que na verdade pertence ao próprio fraudador.
Como se proteger dos golpes no Pix
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Confirme tudo no aplicativo do seu banco: nunca confie em comprovantes enviados por terceiros. Sempre verifique o extrato da sua conta para confirmar o recebimento de qualquer valor.
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Desconfie da urgência e de ofertas milagrosas: golpistas costumam criar um senso de urgência ou apelar para a ganância para que você não pense com clareza.
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Use apenas a função "devolver" do app: se receber um Pix por engano, nunca faça uma nova transferência. Use exclusivamente a função "devolver" disponível no aplicativo do seu banco, que garante que o dinheiro retorne à conta de origem correta.
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Lembre-se que bancos não pedem transferências: nenhuma instituição financeira solicita que você realize um Pix ou qualquer outra transação para validar, testar ou proteger sua conta.
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Não clique em links desconhecidos: evite clicar em links recebidos por SMS, e-mail ou redes sociais, especialmente os que prometem benefícios, prêmios ou vagas de emprego.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.