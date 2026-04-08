Golpe do Pix: 5 novas fraudes que usam a engenharia social para te enganar

O avanço da tecnologia consolidou o Pix como o meio de pagamento preferido dos brasileiros. Com a popularidade crescente, criminosos estão aprimorando suas táticas de engenharia social para aplicar golpes.

A estratégia é criar uma técnica de manipulação psicológica que explora a confiança e as emoções das pessoas para enganar vítimas e esvaziar contas em segundos. O método é tão eficaz que muitas vezes a pessoa só percebe o prejuízo quando já é tarde demais.

Diferentemente de ataques que envolvem vírus ou invasão de sistemas, essas fraudes dependem da sua colaboração, ainda que involuntária. Os golpistas criam narrativas convincentes que induzem você a realizar uma transferência ou fornecer dados pessoais.

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Para ajudar a identificar essas ameaças, listamos cinco novos golpes do Pix que estão em alta e usam a engenharia social como principal ferramenta. Fique atento aos sinais e proteja seu dinheiro.

Novas fraudes do Pix para ficar de olho

1. O comprovante de agendamento falso

Nesta fraude, comum em negociações online, o golpista envia uma imagem que simula o comprovante de um Pix agendado. Confiando no documento falso, a vítima entrega o produto ou presta o serviço, e só mais tarde percebe que o criminoso cancelou o agendamento e o dinheiro nunca entrou na conta.

2. A devolução por engano

O criminoso transfere uma pequena quantia para a sua conta, geralmente de uma conta roubada, e entra em contato desesperado, alegando que enviou o Pix por engano. Ele pede que você devolva o valor para uma chave diferente e ao fazer isso, você acaba participando de um esquema de lavagem de dinheiro, enviando seus próprios fundos para o golpista. Além disso, o criminoso pode acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) alegando fraude, fazendo com que você tenha seus próprios recursos bloqueados durante a apuração, sofrendo prejuízo duplo.

3. O cadastro para falsos benefícios

Com promessas de auxílios governamentais, saque de valores esquecidos ou programas sociais, os fraudadores enviam links falsos por mensagem. A página fake solicita seus dados e, em alguns casos, cobra uma pequena "taxa de cadastro" via Pix para liberar um benefício que não existe.

4. A vaga de emprego que não existe

Anúncios de emprego com salários e condições muito atraentes são usados como isca. Após um processo seletivo rápido e totalmente online, o golpista informa que você foi aprovado e para garantir a vaga, no entanto, é preciso pagar por exames ou materiais. O pagamento é, claro, via Pix, e o suposto empregador desaparece logo em seguida.

5. A falsa central de segurança do banco

Neste golpe, o criminoso se passa por um funcionário do seu banco e entra em contato por telefone ou WhatsApp, alegando ter identificado uma transação suspeita e, para "cancelá-la", instrui você a realizar um procedimento de segurança. Esse procedimento envolve fazer um Pix para uma "chave segura", que na verdade pertence ao próprio fraudador.

Como se proteger dos golpes no Pix

Confirme tudo no aplicativo do seu banco: nunca confie em comprovantes enviados por terceiros. Sempre verifique o extrato da sua conta para confirmar o recebimento de qualquer valor.

Desconfie da urgência e de ofertas milagrosas: golpistas costumam criar um senso de urgência ou apelar para a ganância para que você não pense com clareza.

Use apenas a função "devolver" do app: se receber um Pix por engano, nunca faça uma nova transferência. Use exclusivamente a função "devolver" disponível no aplicativo do seu banco, que garante que o dinheiro retorne à conta de origem correta.

Lembre-se que bancos não pedem transferências: nenhuma instituição financeira solicita que você realize um Pix ou qualquer outra transação para validar, testar ou proteger sua conta.

Não clique em links desconhecidos: evite clicar em links recebidos por SMS, e-mail ou redes sociais, especialmente os que prometem benefícios, prêmios ou vagas de emprego. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.