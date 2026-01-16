5 dicas para proteger seus dados financeiros e usar o Pix com segurança

A evolução da tecnologia trouxe muitos benefícios para a população, e uma delas foi a praticidade do Pix. Apesar dos pontos positivos, esse avanço tecnológico trouxe riscos diários, como os golpes e as fraudes que miram os usuários do sistema de pagamentos instantâneos.

A principal estratégia usada pelos criminosos é a engenharia social, uma técnica para enganar as vítimas e obter acesso a senhas e dados. Por isso, a segurança começa nas atitudes do próprio usuário. Aprender a se proteger é fundamental.

Como usar o Pix com mais segurança

Adotar algumas práticas simples no dia a dia pode reduzir a chance de se tornar uma vítima. Confira cinco dicas essenciais para proteger suas finanças:

Reforce a segurança do seu aplicativo

A primeira camada de proteção está no seu celular. Ative todas as opções de segurança disponíveis no aplicativo do seu banco, como biometria, reconhecimento facial e senha de acesso. Isso impede que alguém acesse sua conta caso seu aparelho seja perdido ou roubado. Desconfie de ofertas e pedidos urgentes

Golpistas costumam criar um senso de urgência para que a vítima não pense antes de agir. Recebeu um link com uma promoção imperdível ou uma mensagem de um amigo pedindo dinheiro com urgência? Pare e verifique. Ligue para a pessoa para confirmar o pedido e nunca clique em links suspeitos recebidos por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ajuste seus limites de transferência

Todos os bancos permitem que o usuário configure limites diários e noturnos para transações via Pix. Defina valores que façam sentido para sua rotina. Essa medida funciona como uma proteção, e mesmo que um criminoso consiga acesso à sua conta, o prejuízo será contido pelo limite que você estabeleceu. Sempre confira os dados do destinatário

Antes de confirmar qualquer transferência, o aplicativo exibe o nome completo e parte do CPF ou CNPJ de quem receberá o dinheiro. Reserve um segundo para conferir se os dados correspondem exatamente à pessoa ou empresa para a qual você deseja pagar. Cuidado com redes Wi-Fi públicas

Evite realizar transações financeiras quando estiver conectado a redes de internet abertas, pois podem ser inseguras e permitir que criminosos interceptem seus dados. Para operações com Pix ou acesso ao app do banco, dê sempre preferência à sua rede de dados móveis (4G ou 5G). Se precisar usar uma rede pública, considere utilizar uma VPN (Rede Privada Virtual) para uma camada extra de proteção.

