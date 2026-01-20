Golpe do Pix: os tipos mais comuns e como se proteger

O Pix revolucionou a forma como os brasileiros transferem dinheiro, mas sua agilidade e popularidade também se tornaram um prato cheio para criminosos. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de fraudes que exploram a rapidez do sistema para esvaziar contas bancárias em segundos. Conhecer as armadilhas mais comuns é o primeiro passo para não se tornar a próxima vítima.

Os golpistas aprimoram suas táticas constantemente, usando engenharia social para enganar e criar um senso de urgência. Eles se passam por parentes, funcionários de bancos ou até prometem dinheiro fácil para atrair os desatentos. A melhor defesa é a informação, pois a maioria dos golpes segue um padrão que pode ser identificado.

Os tipos de golpes mais recorrentes

Embora surjam novas variações, diversas modalidades de fraude se destacam pela frequência com que são aplicadas. Estar ciente de como elas funcionam ajuda a identificar o perigo antes de confirmar qualquer transação.

Falso parente ou amigo: o criminoso usa a foto de um conhecido no WhatsApp, entra em contato e pede uma transferência urgente, alegando alguma emergência. A chave Pix informada, no entanto, pertence ao golpista. Bug do Pix: golpistas espalham a notícia de que uma falha no sistema permite multiplicar o dinheiro. Eles instruem a vítima a transferir um valor para uma chave específica, prometendo que o sistema retornará o dobro. O dinheiro, claro, nunca volta. Central de atendimento falsa: a vítima recebe uma ligação ou mensagem de alguém que se passa por funcionário do banco. O falso atendente alega que há um problema na conta e solicita a realização de um "Pix teste" ou o compartilhamento de senhas para resolver a suposta falha. QR Code falso: em sites de doação, lives ou até mesmo em estabelecimentos comerciais, criminosos substituem o QR Code original por um falso. A vítima realiza o pagamento acreditando que está enviando para a instituição correta, mas o valor é desviado. Roubo de celular: após roubar o aparelho, o ladrão acessa os aplicativos de banco e realiza transferências via Pix. Para dificultar a ação, mantenha sempre o celular com bloqueio de tela robusto (biometria ou senha forte) e ative as funções de proteção adicionais oferecidas pelos apps bancários. Pix errado e falso estorno: o golpista transfere um valor e logo entra em contato, dizendo que enviou por engano e pedindo a devolução. Em alguns casos, ele envia um comprovante falso de um valor maior ou contesta a transação original após receber o estorno, lesando a vítima. Comprovante falso em vendas: o criminoso envia um comprovante de Pix agendado ou uma imagem editada para simular o pagamento. O vendedor, confiando no documento, envia o produto antes de conferir no extrato se o dinheiro realmente entrou na conta.

Como se proteger das fraudes

A proteção contra golpes do Pix depende principalmente de atenção e de algumas práticas de segurança simples que podem evitar grandes prejuízos. Adotar esses hábitos é fundamental para usar o sistema com tranquilidade.

Desconfie sempre: nunca faça transferências com urgência sem antes confirmar a identidade da pessoa por meio de uma ligação ou contato por outro canal.

Confira seu extrato: não confie apenas em comprovantes de pagamento. Antes de enviar um produto ou devolver um suposto Pix errado, sempre confirme em seu extrato bancário oficial se o dinheiro realmente caiu na conta.

Verifique os dados do recebedor: antes de confirmar qualquer Pix, confira com atenção o nome completo e os dados de quem receberá o dinheiro, que aparecem na tela de confirmação.

Não clique em links suspeitos: bancos não enviam links por e-mail, SMS ou WhatsApp para atualizações de segurança ou procedimentos.

Use a autenticação de dois fatores: ative essa camada extra de segurança em todos os aplicativos, principalmente no WhatsApp.

Estabeleça limites: configure limites diários e noturnos para suas transações via Pix no aplicativo do seu banco.

Caso seja vítima de um golpe, entre em contato imediatamente com seu banco para tentar acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e registre um boletim de ocorrência. Agir rápido aumenta as chances de bloquear e reaver os valores.

