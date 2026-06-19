7 petiscos fáceis e gostosos para levar e comer na praia

Aproveitar um dia de sol na praia não precisa ser sinônimo de gastar muito com comida ou depender de opções gordurosas vendidas na areia. Planejar e levar os próprios petiscos de casa é uma alternativa econômica, saudável e que ainda evita o tempo perdido em filas sob o sol forte.

A chave é escolher alimentos que resistam bem ao calor, sejam fáceis de consumir e não façam muita sujeira. Com um pouco de organização, é possível montar um cardápio delicioso e prático para toda a família. Para ajudar nessa tarefa, separamos sete opções que combinam praticidade, sabor e resistência às altas temperaturas.

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É fundamental transportar os alimentos em bolsa térmica com gelo ou acumuladores de frio, especialmente produtos lácteos, carnes e preparações com maionese ou ovos. Evite deixar a comida exposta ao sol e consuma tudo em até 2 horas após retirar da refrigeração.

Sanduíche no pão sírio: o pão sírio ou pão folha tem formato de bolso que facilita acomodar recheios. Ele é ideal para opções mais úmidas, como frango desfiado com cenoura ralada, atum com ricota ou um simples patê de azeitonas. O formato de envelope ajuda a manter tudo no lugar na hora de comer. Espetinhos de frutas: são refrescantes e hidratantes. Opte por frutas mais firmes e resistentes ao calor, como uvas, melão em cubos, manga e kiwi. Basta montar os espetos em casa e guardá-los em um pote bem fechado. Eles são fáceis de comer sem sujar as mãos. Milho cozido: um clássico da praia que pode ser preparado em casa. Cozinhe as espigas, espere esfriar e embale em papel-alumínio. Além de saboroso, o milho ajuda a dar uma sensação de saciedade. Leve o sal em um potinho separado para temperar na hora. Ovos de codorna cozidos: ricos em proteína, são ótimos para repor as energias. Cozinhe, descasque em casa e transporte em um recipiente fechado. Eles já são pequenos e práticos, dispensando o uso de talheres. Um pouco de sal é o suficiente para realçar o sabor. Mix de castanhas e frutas secas: esta é a opção mais prática de todas. Monte um mix com castanha-de-caju, amêndoas, nozes, uva-passa e damasco. Essa combinação fornece energia de forma rápida e não ocupa quase nenhum espaço na bolsa térmica. Biscoitos de arroz com homus: para uma alternativa leve e crocante, os biscoitos de arroz são perfeitos. Leve o homus (patê de grão-de-bico) em um pote separado para não amolecer os biscoitos. É uma combinação nutritiva e que agrada a diferentes paladares. Tomate-cereja e queijo branco: simples e delicioso. Lave bem os tomatinhos e corte um queijo branco firme (como o minas padrão ou coalho) em cubos. Tempere com um fio de azeite e orégano e guarde em um pote. É um lanche leve, que hidrata e não pesa no estômago. Importante: mantenha o queijo em bolsa térmica com gelo ou acumuladores de frio para evitar deterioração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.