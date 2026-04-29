O que comer na praia? 5 petiscos clássicos e fáceis de preparar

Planejar um dia de sol e mar não precisa ser sinônimo de carregar um isopor pesado e cheio de potes. A solução para aproveitar a praia sem complicações está em lanches práticos, que dispensam talheres e são fáceis de comer com o pé na areia. Com um pouco de organização, é possível montar um cardápio leve, saboroso e que não estraga com o calor.

A ideia é focar em alimentos que saciam a fome, ajudam na hidratação e exigem o mínimo de estrutura. Lembre-se também de levar bastante água ou água de coco para se manter hidratado ao longo do dia. Deixar tudo picado e embalado individualmente em casa economiza tempo e evita a entrada de areia nos alimentos, garantindo mais tempo para relaxar e curtir o passeio.

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Para ajudar nessa missão, selecionamos cinco petiscos clássicos e fáceis de preparar. Confira:

Sanduíche natural no pão de forma

É o campeão da praticidade. Prepare recheios leves, como frango desfiado com cenoura ralada e um pouco de maionese ou um patê de atum. Monte os sanduíches, corte em triângulos e enrole cada pedaço em plástico-filme. Para garantir a segurança alimentar, especialmente com recheios que levam maionese, armazene os sanduíches em uma bolsa térmica até a hora do consumo. Espetinhos de frutas

Refrescantes e coloridos, os espetinhos são uma ótima forma de se hidratar e comer algo doce. Intercale pedaços de frutas firmes, como uva sem semente, melão, morango e abacaxi. Guarde-os em um pote bem fechado e, se possível, mantenha em uma bolsa térmica para que fiquem geladinhos. Milho cozido no pote

Levar a espiga inteira pode ser complicado. Uma alternativa inteligente é cozinhar o milho em casa, debulhar os grãos e guardá-los em um pote com um pouco de manteiga ou azeite e sal. Na praia, basta um garfo ou uma colher para saborear um dos petiscos mais amados do litoral brasileiro. Biscoito de polvilho e snacks de grão-de-bico

Para quem não abre mão de algo crocante, o biscoito de polvilho é uma escolha clássica e leve. Outra opção são os snacks de grão-de-bico assados com temperos, que são nutritivos e fáceis de fazer. Leve os pacotes originais ou coloque em saquinhos com fechamento hermético para não umedecer. Mix de castanhas e frutas secas

Essa combinação garante energia para um dia inteiro de atividades. Monte porções individuais com castanha-de-caju, amêndoas, nozes e frutas secas como damasco ou uva-passa. O mix não ocupa espaço, não precisa de refrigeração e oferece uma boa dose de nutrientes de forma rápida e saborosa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.