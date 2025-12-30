5 receitas leves e refrescantes para aliviar os dias de muito calor
De saladas a sobremesas geladas; veja pratos fáceis de preparar que ajudam a hidratar e a manter o bem-estar durante a onda de calor
Nos dias de calor intenso, o corpo pede uma alimentação mais leve e que ajude na hidratação. Optar por pratos refrescantes não só alivia a sensação de cansaço, como também repõe líquidos e nutrientes importantes, garantindo mais bem-estar durante a onda de calor que afeta diversas regiões do país. A escolha certa no cardápio pode fazer toda a diferença.
Pratos que dispensam o uso do fogão ou que ficam prontos em poucos minutos são ideais para não aquecer ainda mais a casa. Ingredientes ricos em água, como frutas e legumes, se tornam os protagonistas. Pensando nisso, selecionamos cinco receitas fáceis, rápidas e deliciosas para você incluir na sua rotina e enfrentar as altas temperaturas com mais disposição e saúde.
Salada de melancia com queijo feta
Uma combinação que pode parecer inusitada, mas que surpreende pelo equilíbrio entre o doce da fruta e o salgado do queijo. A melancia, composta por cerca de 91% a 94% de água, é extremamente hidratante. Para preparar, você vai precisar de:
Fatias de melancia em cubos e sem sementes;
Queijo feta ou minas frescal em cubos;
Folhas de hortelã frescas;
Suco de meio limão e um fio de azeite para temperar.
Basta misturar os ingredientes delicadamente em uma tigela e servir em seguida. É uma entrada leve ou mesmo um almoço rápido para os dias mais quentes.
Sopa fria de gaspacho
O gaspacho é um clássico da culinária espanhola e uma ótima pedida para o verão, já que não exige cozimento. A receita é nutritiva e muito saborosa. Os ingredientes básicos são:
Tomates maduros, sem pele e sementes;
Meio pepino e meio pimentão verde;
Um dente de alho e um quarto de cebola;
Azeite, vinagre e sal a gosto.
Bata tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Leve à geladeira por pelo menos uma hora antes de servir para que fique bem gelado.
Ceviche simples de tilápia
O ceviche é um prato de origem peruana em que o peixe é "cozido" pela acidez do suco de limão. É uma fonte de proteína leve e que não pesa na digestão. Para uma versão simples, separe:
Filé de tilápia ou outro peixe branco em cubos;
Suco de três a quatro limões;
Meia cebola roxa em fatias finas;
Coentro picado e pimenta dedo-de-moça a gosto.
Importante: utilize sempre peixe fresco e de procedência confiável para receitas com pescado cru.
Deixe o peixe marinar no suco de limão na geladeira por cerca de 20 minutos. Depois, escorra parte do líquido e misture os outros ingredientes.
Água aromatizada com pepino e hortelã
Manter-se hidratado é fundamental. Para quem tem dificuldade de beber água pura, as versões aromatizadas são uma excelente alternativa. A combinação de pepino e hortelã é particularmente refrescante. Simplesmente adicione rodelas de pepino e folhas de hortelã em uma jarra com água gelada. Deixe na geladeira por alguns minutos para que os sabores se incorporem à água.
Picolé de iogurte com frutas
Uma sobremesa gelada, saudável e fácil de fazer em casa. Ideal para crianças e adultos, é uma forma de consumir frutas e se refrescar sem recorrer a produtos industrializados. Você só precisa de:
Um pote de iogurte natural;
Frutas de sua preferência (morangos, mangas ou frutas vermelhas funcionam bem);
Uma colher de mel ou agave para adoçar, se necessário.
Bata o iogurte com as frutas no liquidificador, despeje a mistura em forminhas de picolé e leve ao congelador até firmar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.