Rota 66 e mais: 5 roteiros de moto para fazer uma vez na vida

A sensação de liberdade ao percorrer estradas icônicas é uma experiência que atrai motociclistas em todo o mundo. Seja pela busca de aventura ou pelo simples prazer de pilotar em meio a paisagens deslumbrantes, a paixão por duas rodas inspira jornadas inesquecíveis. Se você está planejando sua própria viagem, conheça cinco roteiros que são verdadeiros sonhos de consumo para qualquer aventureiro.

Rota 66, Estados Unidos

Conhecida como a “Mãe de Todas as Estradas”, a Rota 66 é, talvez, o roteiro de moto mais famoso do planeta. O trajeto original liga Chicago, em Illinois, a Santa Mônica, na Califórnia, cruzando oito estados americanos ao longo de quase quatro mil quilômetros. Percorrer esse caminho é uma imersão na cultura norte-americana, passando por cidades históricas, motéis de neon e paisagens desérticas que parecem saídas de um filme.

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Serra do Rio do Rastro, Brasil

Para quem busca um desafio com uma recompensa visual impressionante, a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, é a escolha ideal. Com centenas de curvas fechadas em um trecho de apenas oito quilômetros, a estrada exige habilidade e atenção. A subida vertiginosa corta a Mata Atlântica e revela, em seu mirante a mais de 1.400 metros de altitude, uma das vistas mais espetaculares do país.

Rota 40, Argentina

Uma das rodovias mais longas do mundo, a Rota 40 se estende por mais de cinco mil quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes. A viagem pela estrada argentina é uma aventura de contrastes, que leva o piloto desde os glaciares da Patagônia, no sul, até os desertos e montanhas coloridas da região de Salta, no norte. É um percurso que testa os limites e oferece uma conexão profunda com a natureza selvagem da América do Sul.

Great Ocean Road, Austrália

Construída por soldados que retornaram da Primeira Guerra Mundial, a Great Ocean Road é um dos roteiros costeiros mais bonitos do mundo. O trajeto de 243 quilômetros no estado de Victoria serpenteia ao lado do Oceano do Sul, revelando praias de surfe, florestas tropicais e formações rochosas impressionantes, como os famosos “Doze Apóstolos” — embora a erosão já tenha reduzido o número de pilares visíveis. É uma viagem mais curta, mas com um visual marcante a cada curva.

Estrada da Morte, Bolívia

O nome pode assustar, mas a North Yungas Road é um destino cobiçado por motociclistas que buscam adrenalina pura. A antiga estrada liga La Paz à região amazônica de Coroico, descendo mais de 3.600 metros em cerca de 60 quilômetros. O caminho é estreito, sem muretas e contorna penhascos vertiginosos cobertos por uma vegetação exuberante. Hoje, com uma rota alternativa mais segura, o trecho se tornou um polo para o turismo de aventura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.