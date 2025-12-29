5 roteiros de carro incríveis para fazer pelo Brasil nestas férias
Alugar um carro e pegar a estrada pode ser a viagem perfeita; conheça rotas espetaculares, da serra ao mar, para explorar as belezas do país
As férias de fim de ano se aproximam e, com elas, a vontade de explorar novos destinos. Para quem busca liberdade e roteiros personalizados, alugar um carro e pegar a estrada surge como uma das melhores opções. A flexibilidade de definir o próprio ritmo e descobrir lugares fora do circuito tradicional transforma qualquer viagem em uma experiência única.
Viajar de carro pelo Brasil permite descobrir paisagens espetaculares, com paradas não planejadas em vilarejos charmosos ou mirantes com vistas incríveis. É a chance de criar memórias afetivas enquanto percorre alguns dos cenários mais bonitos do país, seja na serra, no litoral ou no interior.
Roteiros para todos os gostos
1. Rota Romântica (Rio Grande do Sul)
Com forte influência da colonização alemã, este percurso de 355 quilômetros na Serra Gaúcha conecta 14 municípios, incluindo Gramado, Canela e Nova Petrópolis. O caminho é marcado por arquitetura enxaimel, hortênsias coloridas e uma gastronomia farta. É ideal para quem busca um clima europeu sem sair do Brasil, com paradas em vinícolas e chocolaterias.
2. Estrada Real (Minas Gerais)
Este é o maior roteiro turístico do país, com mais de 1.630 quilômetros que resgatam a história do ciclo do ouro. O trecho mais conhecido, o Caminho Velho, liga Ouro Preto a Paraty (RJ). Ao dirigir por suas estradas, o viajante encontra cidades coloniais preservadas, igrejas barrocas e cachoeiras, em um verdadeiro mergulho na cultura e na culinária mineira.
3. Rota do Sol (Rio Grande do Norte)
Partindo de Natal, a RN-063 acompanha o litoral potiguar e revela algumas das praias mais famosas do Nordeste. O trajeto passa pela Praia de Ponta Negra, segue até as dunas de Genipabu e continua rumo ao sul, em direção à Praia da Pipa. É uma viagem perfeita para quem ama sol, mar e paisagens de tirar o fôlego, com direito a passeios de buggy e mergulho com golfinhos.
4. Rio-Santos (Rio de Janeiro e São Paulo)
A BR-101, no trecho que liga os dois estados, é considerada uma das estradas mais cênicas do Brasil. De um lado, o verde exuberante da Mata Atlântica; do outro, o azul do mar. O percurso revela praias paradisíacas e cidades históricas, como Paraty e Angra dos Reis (RJ), além de Ubatuba e São Sebastião (SP). Cada curva é uma nova descoberta.
5. Transpantaneira (Mato Grosso)
Para os aventureiros e amantes da natureza, a MT-060 é um safári a céu aberto. A estrada de terra, com 147 quilômetros, liga Poconé a Porto Jofre e é famosa por suas mais de 120 pontes de madeira. O percurso oferece uma oportunidade única de observar a rica fauna do Pantanal, como jacarés, capivaras, tuiuiús e, com sorte, até onças-pintadas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.