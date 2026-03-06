5 estradas em Minas Gerais perfeitas para viajar de moto
O estado é cheio de roteiros com curvas, paisagens e paradas incríveis para os amantes de mototurismo; veja dicas para pegar a estrada
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Minas Gerais é um convite aberto para quem ama pilotar. Com suas montanhas, cidades históricas e gastronomia única, o estado se tornou um dos destinos preferidos para o mototurismo no Brasil. Quando se combina o estilo clássico das motocicletas com a versatilidade das estradas mineiras, a experiência fica ainda mais especial ao explorar caminhos que parecem feitos para o ritmo dessas motos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Viajar sem pressa, apreciando a paisagem e fazendo paradas estratégicas, é a essência de um bom roteiro mineiro. As opções são muitas e atendem desde o piloto que busca um passeio tranquilo no asfalto até aquele que prefere encarar trechos de terra. Separamos cinco rotas que garantem uma aventura inesquecível sobre duas rodas.
Leia Mais
Minas é o caminho: confira as 35 rodovias incluídas no programa
Rota Bahia-Minas: dos trilhos da história para as trilhas de aventura
Em expedição pela América do Sul, mineira chega ao Chile de moto
Estrada Real: história em cada curva
O trecho mais famoso, o Caminho Velho, liga Ouro Preto a Paraty (RJ), mas percorrer apenas o segmento mineiro já rende uma viagem completa. Pilotar por essa rota é mergulhar na história do Brasil, passando por cidades coloniais como Tiradentes e São João del-Rei. O caminho mescla asfalto de boa qualidade com trechos de paralelepípedo e terra.
Serra do Cipó: natureza e asfalto perfeito
A rodovia MG-010, que leva ao Parque Nacional da Serra do Cipó, é um deleite para motociclistas. Com curvas sinuosas e asfalto bem conservado, a estrada atravessa paisagens de cerrado e campos rupestres de tirar o fôlego. A proximidade com Belo Horizonte a torna ideal para um bate e volta. O percurso é pontuado por cachoeiras e mirantes que praticamente exigem paradas para fotos.
Serra da Canastra: aventura e sabor
Este é um destino para os mais aventureiros. A Serra da Canastra é famosa por abrigar a nascente do rio São Francisco e pela produção do autêntico queijo canastra. As estradas são, em sua maioria, de terra bem conservada. A recompensa é um contato intenso com a natureza, com possibilidade de observar animais silvestres e se refrescar em cachoeiras de águas cristalinas.
Circuito das Águas: tranquilidade e bem-estar
Para quem busca um passeio mais relaxante, o Circuito das Águas, no sul de Minas, é a escolha certa. A rota conecta estâncias hidrominerais como Caxambu, São Lourenço e Lambari por meio de estradas bem pavimentadas e com pouco movimento. O ritmo tranquilo convida a uma viagem sem pressa, aproveitando o charme das cidades e a hospitalidade local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Rota do Café Especial: aromas do Sul de Minas
Explorar o sul de Minas também é seguir o aroma dos cafés especiais. Cidades como Varginha, Três Pontas e Carmo de Minas formam um roteiro que combina estradas agradáveis com belas vistas de cafezais a perder de vista. O trajeto é feito por rodovias estaduais em bom estado, garantindo uma pilotagem segura e prazerosa. Fazer uma pausa para degustar um café premiado direto do produtor é parte essencial da viagem.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.