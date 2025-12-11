Austrália além de Sydney: 7 lugares incríveis para conhecer no país

Frequentemente associada aos seus icônicos cartões-postais de Sydney, a Austrália é um país de dimensão continental que oferece muito mais a ser explorado. O território australiano abriga desde desertos áridos e florestas tropicais milenares até cidades vibrantes, prometendo experiências únicas para qualquer tipo de viajante.

Explorar essas paisagens diversas é descobrir a verdadeira alma de um país que equilibra modernidade e natureza selvagem. Para quem planeja uma viagem ou simplesmente sonha em conhecer o destino, separamos sete lugares que mostram um lado diferente e fascinante da Austrália.

Sete destinos para conhecer na Austrália

Grande Barreira de Corais

Um dos maiores espetáculos da natureza, a Grande Barreira de Corais é o maior sistema de recifes do mundo. A partir de cidades como Cairns ou Port Douglas, é possível embarcar em passeios de barco para mergulhar com snorkel ou cilindro e observar a vida marinha colorida, incluindo peixes, tartarugas e corais de todas as formas.

Outback e o Uluru

O coração vermelho da Austrália é uma paisagem icônica e de profunda importância espiritual para o povo Anangu, os aborígenes locais. O Uluru, um monólito de arenito gigante, muda de cor ao longo do dia, proporcionando um espetáculo inesquecível ao nascer e ao pôr do sol. A experiência no deserto do Outback é transformadora.

Melbourne e suas vielas

Enquanto Sydney tem a fama, Melbourne carrega o título de capital cultural. A cidade é conhecida por suas vielas charmosas (laneways), repletas de cafés, bares secretos e uma impressionante cena de arte de rua. É um destino perfeito para quem aprecia gastronomia, eventos esportivos e um ambiente cosmopolita.

Tasmânia

Para os amantes da natureza intocada, a ilha da Tasmânia é um paraíso. Grande parte de seu território é formado por parques nacionais e reservas. Trilhas espetaculares, como as do Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair, e a chance de ver de perto animais únicos, como o diabo-da-tasmânia, fazem do destino uma parada obrigatória.

Perth e a Costa Oeste

Isolada na costa oeste, Perth é conhecida por seu clima ensolarado e serve como porta de entrada para paisagens espetaculares. As praias urbanas, como Cottesloe, são deslumbrantes. De lá, é fácil fazer uma viagem para a Ilha Rottnest, famosa por seus adoráveis quokkas, ou explorar as vinícolas do Vale de Swan.

Ilhas Whitsunday

Localizadas no coração da Grande Barreira de Corais, o arquipélago das Whitsundays é composto por 74 ilhas e é a definição de paraíso tropical. A praia de Whitehaven Beach é famosa por sua areia branca e águas cristalinas em tons de azul-turquesa. Passeios de barco à vela são a melhor forma de explorar a região.

Floresta Tropical de Daintree

Com mais de 135 milhões de anos, Daintree é considerada a floresta tropical mais antiga do planeta. Localizada no nordeste de Queensland, é o único lugar onde duas áreas tombadas como Patrimônio Mundial se encontram: a floresta e a Grande Barreira de Corais. A biodiversidade ali é impressionante, com plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.