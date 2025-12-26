Rota 66: 7 paradas clássicas na viagem de carro mais famosa do mundo

Cruzar os Estados Unidos de carro pela Rota 66 é mais do que uma simples viagem, é uma imersão na alma da cultura americana. Conhecida como "Mother Road", a estrada histórica liga Chicago, em Illinois, a Los Angeles, na Califórnia, atravessando aproximadamente 3.940 quilômetros de paisagens que se transformam a cada estado. O percurso é um convite para desacelerar e explorar o coração do país.

Para quem planeja essa aventura, que leva em média de uma a duas semanas para ser completada, organizar as paradas é fundamental. A rota atravessa oito estados (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e Califórnia) e, embora o roteiro possa ser flexível, alguns pontos são considerados obrigatórios por capturarem a essência nostálgica do caminho. Selecionamos sete locais clássicos que transformam a jornada em algo inesquecível.

Chicago, Illinois

O ponto de partida oficial da jornada. É aqui, na East Adams Street, que se encontra a famosa placa "Begin Route 66", um dos cartões-postais mais fotografados pelos viajantes. Antes de pegar a estrada, vale a pena explorar a arquitetura imponente e a vibrante cena cultural da "Cidade dos Ventos", preparando o espírito para a longa estrada que vem pela frente.

St. Louis, Missouri

A principal atração da cidade é o Gateway Arch, um arco monumental que simboliza a porta de entrada para o oeste americano. Subir até o topo oferece uma vista espetacular do rio Mississippi e da cidade. A parada marca a transição das planícies do meio-oeste para as paisagens que se tornarão mais áridas.

Cadillac Ranch, Amarillo, Texas

Uma instalação de arte a céu aberto que se tornou um ícone da Rota 66. Dez carros Cadillac estão enterrados no deserto, com a parte traseira para cima, formando uma escultura inusitada. Os visitantes são incentivados a deixar sua marca com latas de spray, tornando a obra uma peça em constante transformação.

Santa Fe, Novo México

Embora seja um pequeno desvio da rota original, a visita à capital do Novo México é recompensadora. A cidade encanta pela sua arquitetura de adobe, herança da cultura dos povos Pueblo, e por uma cena artística e gastronômica única. É uma imersão em uma faceta completamente diferente dos Estados Unidos.

Parque Nacional do Grand Canyon, Arizona

Embora exija um desvio de aproximadamente 100 km ao norte da Rota 66, nenhuma viagem pelo sudoeste americano estaria completa sem uma visita a uma das maravilhas naturais do mundo. O Grand Canyon impressiona por sua imensidão e beleza geológica, e assistir ao nascer ou ao pôr do sol em suas bordas é uma experiência que justifica plenamente a mudança no percurso.

Oatman, Arizona

Esta pequena cidade parece ter parado no tempo, mantendo a atmosfera do Velho Oeste. Suas ruas de terra são frequentadas por burros selvagens, descendentes dos animais usados por mineradores. Os saloons de madeira e as encenações de duelos de pistoleiros completam a viagem ao passado.

Píer de Santa Monica, Los Angeles, Califórnia

O destino final. Após milhares de quilômetros, a placa "End of the Trail" no Píer de Santa Monica, em Los Angeles, marca o encerramento oficial da Rota 66. A chegada com vista para o Oceano Pacífico é o momento de celebrar a conquista, aproveitando o parque de diversões e a atmosfera vibrante do local.

