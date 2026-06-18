A influência da Lua na cultura de Minas: mitos, contos e tradições

Para muitos, conferir a fase da Lua é um ato de curiosidade ou planejamento para observar o céu. No interior de Minas Gerais, contudo, o ciclo lunar vai muito além da astronomia. O satélite natural rege o plantio, a colheita, inspira simpatias e, principalmente, alimenta um vasto repertório de contos e mitos passados entre gerações.

As noites de céu limpo nas cidades históricas e na zona rural mineira são o cenário perfeito para essas histórias. O imaginário popular é tão forte que as fases da Lua se tornaram um guia informal para atividades cotidianas e até mesmo para o comportamento, influenciando desde decisões na agricultura até o humor das pessoas.

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Lobisomens e outras criaturas da noite

A lenda do lobisomem é talvez a mais famosa e temida em Minas. A história, com variações em cada região, geralmente descreve um homem, muitas vezes o sétimo filho de uma família, que se transforma em uma criatura metade lobo e metade homem durante a lua cheia. Ele vagaria por encruzilhadas e cemitérios, assombrando quem se atrevesse a sair de casa.

Essa narrativa era usada por pais e avós para manter as crianças dentro de casa em segurança durante a noite. Além do lobisomem, outras histórias de assombração, como a do corpo-seco e da mula sem cabeça, também ganham força e são contadas com mais frequência em noites de lua cheia, quando a visibilidade e as sombras criam uma atmosfera de mistério.

O calendário do campo e as simpatias

No campo, a Lua funciona como um verdadeiro calendário agrícola. A sabedoria popular, transmitida ao longo dos anos, dita os melhores momentos para cada atividade, com o objetivo de garantir uma colheita farta e plantas saudáveis.

As crenças se estendem também aos cuidados pessoais e simpatias. Cortar o cabelo na lua crescente para que cresça mais rápido é um costume difundido em todo o estado. Conheça as principais influências de cada fase:

Lua minguante : é considerada ideal para a colheita de raízes, como batata e mandioca. Também é vista como o melhor período para podar árvores e plantas, pois a seiva estaria menos concentrada nos galhos, evitando que a planta "chore" em excesso.

Lua nova: período de renovação. É o momento favorável para arar a terra e plantar sementes de culturas que crescem de forma lenta, como cenoura e cebola. Muitos evitam a pesca, pois acreditam que os peixes ficam menos ativos.

Lua crescente: fase atual, associada ao crescimento e à expansão. É a fase ideal para o plantio de hortaliças, legumes e flores, além de ser a mais procurada para cortar o cabelo com o objetivo de acelerar o crescimento dos fios.

Lua cheia: tempo de fartura e energia máxima. Favorece a colheita de frutos e grãos, que estariam mais suculentos. É também a fase em que simpatias para atrair amor e prosperidade são consideradas mais poderosas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.