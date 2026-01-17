Astrologia
Melhor Lua para cortar o cabelo em 2026: planeje-se e arrase!
Vai radicalizar ou só tirar as pontinhas? Veja qual a melhor Lua para cortar o cabelo em 2025 e conquistar o visual perfeito por mais tempo.
17/01/2026 00:21
Apesar de não haver comprovação científica sobre essa influência, ainda são muitas as pessoas que se baseiam nas fases da Lua para dar um trato nas madeixas. Se você é uma delas, não deixe de ver qual é a melhor Lua para cortar o cabelo em 2026 e conquistar o visual perfeito. Ainda que essa seja uma crença antiga, há muito por trás dela que ainda a mantém viva. Uma das teorias se pauta na influência da Lua sobre as marés. Diante disso, acredita-se que, pelo fato de sermos compostos por água em sua maioria, a Lua teria influência sobre nossas vidas. Outra possibilidade, e que conecta o satélite natural à figura feminina, é o fator cíclico. A Lua é dividida em 4 ciclos, completados em 29,5 dias — período pouco superior ao menstrual de uma mulher. E aí? Qual é a sua opinião sobre essas teorias? Seja para quem quer seguir a crença ou apenas por curiosidade, listamos logo a seguir as influências de cada fase da Lua para quem quer cortar ou fazer qualquer outra transformação nos cabelos.
Cortar o cabelo na Lua Nova em 2026Como seu próprio nome sugere, a Lua Nova é um momento de radicalizar, de renovar e se sentir energizada para as próximas fases que virão. Está de olho no corte de cabelo ousado de uma celebridade? Sempre foi morena e agora quer ser ruiva? Então se jogue! Por dentro e por fora, esse é um momento de renovações. Além disso, a fase é especialmente interessante para quem está precisando fortalecer os fios ou se recuperar de algum procedimento que causou danos a eles. Cortar e tratar os cabelos durante a Lua Nova permitirá que eles cresçam mais fortes e saudáveis. Tinturas, cortes e penteados costumam ter maior durabilidade nesse ciclo lunar, e seus cabelos se mostrarão mais resistentes a produtos químicos mais agressivos. Mas cuidado! Não abuse dessa resistência. Não tente fazer procedimentos complexos em casa, como descolorações e relaxamentos. Procure sempre um bom profissional para te deixar ainda mais linda! A Lua Nova favorece especialmente: cortes curtos e ousados, alisamentos e tratamentos químicos.
Em 2026, você terá a chegada da Lua Nova nos seguintes dias: 18 janeiro / 17 fevereiro / 18 março / 17 abril / 16 maio / 14 junho / 14 julho / 12 agosto / 11 setembro / 10 outubro / 9 novembro / 8 dezembro
Cortar o cabelo na Lua Crescente em 2026Novamente relacionado ao seu próprio nome, o significado da Lua Crescente é valioso para quem quer fazer com que os cabelos cresçam mais rápido. Essa é a melhor Lua para cortar o cabelo com a intenção de fortalecimento. Aproveite essa fase para fazer a manutenção do seu corte, seja ele curto, médio ou comprido. Apare as pontas e até dê uma repicada, se achar legal, mas não faça mudanças muito radicais. Durante esse período, as raízes se fortalecem, os fios crescem rapidamente e ganham mais brilho. Acredita-se ainda que, devido ao fato de os cabelos crescerem mais rápido, isso também pode afinar os fios. Se optar por seguir essa crença, pode ser interessante usar a Lua Crescente como um período para se livrar de químicas mal feitas, alongamentos que já perderam a forma — e a graça — e cuidar da nutrição dos fios. A Lua Crescente favorece especialmente: tratamentos para queda de cabelos e manutenção do corte.
Em 2026, você terá a chegada da Lua Crescente nos seguintes dias: 26 de janeiro / 24 de fevereiro /25 de março /23 de abril / 23 de maio / 21 de junho /21 de julho / 19 de agosto / 18 de setembro / 18 de outubro / 17 de novembro / 17 de dezembro
Lua Cheia em 2026Para muitas pessoas, essa é a melhor Lua para cortar o cabelo. Em 2026, você deve priorizá-la se quiser um look mais volumoso, de fios mais encorpados e cheios de vida — mesmo que com um crescimento mais lento. Pessoas com os cabelos finos e ralos sentem os benefícios desse período. Mas alto lá! É bom se lembrar que durante a Lua Cheia as pessoas tendem a se sentir mais emotivas, e os sentimentos de impulsividade passam a fazer parte da rotina. Então já sabe: segure a empolgação na hora de ousar. É muito comum que as pessoas que radicalizam o visual durante a Lua Cheia, se arrependam depois. Pense muito bem e, se achar conveniente, peça a opinião de outras pessoas antes de sair passando a tesoura ou pintando as madeixas de uma cor bem difícil de ser revertida. Invista em tratamentos reconstrutores mais elaborados, pois os efeitos costumam se intensificar durante essa fase da Lua. Durante as Luas Cheias nos signos de Leão e Virgem esse poder é ainda maior. A Lua Cheia favorece especialmente: cortes para cabelos volumosos ou cacheados, hidratação e nutrição dos fios.
Em 2026, você terá a chegada da Lua Cheia nos seguintes dias: 3 de janeiro / 1 de fevereiro / 3 de março / 1 de abril / 1 de maio / 31 de maio / 29 de junho / 29 de julho / 28 de agosto / 26 de setembro / 26 de outubro / 24 de novembro / 23 de dezembro
Cortar o cabelo na Lua Minguante em 2026Outra fase de renovação, a Lua Minguante é indicada para as pessoas que sofrem com a queda de cabelo ou fios sensibilizados — seja por químicas ou deficiência de vitaminas. Um corte nessa fase favorece a eliminação dos fios enfraquecidos e abre espaço para o crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Apesar do fortalecimento, a Lua Minguante faz com que os cabelos cresçam mais finos e devagar. Sendo assim, nada melhor do que se dedicar a nutrição e a hidratação dos fios e do couro cabeludo. Cuidado com as químicas durante essa fase, já que você se encontra num período de transição e recuperação dos cabelos. Se você tem cabelos com muito e quer reduzi-lo, vale fazer um corte durante a Lua Minguante para mudar um pouco um visual e domar os fios rebeldes. A Lua Minguante favorece especialmente: cortes para cabelos finos e lisos e coloração dos fios.
Em 2026, você terá a chegada da Lua Minguante nos seguintes dias: 10 de janeiro / 09 de fevereiro / 11 de março / 10 de abril / 09 de maio / 08 de junho / 07 de julho / 05 de agosto / 04 de setembro / 03 de outubro / 01 de novembro / 01 de dezembro / 30 de dezembro
