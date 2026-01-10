Astrologia
Lua Minguante em 2026: reflexão, autoconhecimento e sabedoria
Lua Minguante em 2026: A última fase lunar também é a mais sábia de todas elas. Conheça todo o potencial da Lua Minguante em 2026 e confira as dicas para aproveitar ao máximo toda essa sabedoria e momentos de reflexão proporcionados por ela.
10/01/2026 00:30
Chegamos ao ciclo final. A Lua Minguante em 2026, trazendo consigo a necessidade da reflexão e do recolhimento, tem muito a nos ensinar enquanto estiver presente no céu. É hora de deixar para trás tudo aquilo que já não acrescenta mais nada, dando espaço para um renascimento. Confira a seguir quais são as características gerais dessa fase lunar e o que você pode esperar dela durante o ano de 2026.
Lua Minguante em 2026: ciclos e conceitosAssim como na vida, a Lua também é representada por fases. A Lua Nova é como uma criança, cheia de ideias, disposição, germinando sua própria personalidade; quando Crescente, se comporta como uma jovem obstinada e ousada em busca dos seus objetivos. A Lua Cheia, em sua plenitude, leva o comparativo de uma mãe, enquanto transborda emoções. Aqui, ou seus objetivos de vida foram atingidos, ou você aprende a lidar com as frustrações e a seguir em frente. Por fim, a Lua Minguante surge na forma de uma anciã. Você já não se importa com algumas ideias antigas que alimentava, nem tanto com a opinião dos outros. Durante essa fase, a sabedoria e os momentos de reflexão imperam. É comum que as pessoas se sintam mais introspectivas e até mesmo deprimidas — especialmente as mulheres em período pré-menstrual. A Lua Minguante em 2026 será um período de grandes ensinamentos e do autoconhecimento. Você será convidado a refletir sobre sua própria vida, suas conquistas e a tomar decisões que foram postergadas, mas que ainda permanecem necessárias. Durante os períodos de Lua Minguante, recomenda-se que você se concentre em processos de finalização, sejam eles relativos a trabalhos, projetos, relacionamentos ou situações. Esse é um ciclo de términos, de despedidas e até mesmo de soluções criativas para alguns problemas do passado. E não se esqueça que, três dias antes do início da Lua Nova, você terá a oportunidade de realizar tudo aquilo que vem pensando e orquestrando em segredo. Se quiser fazer ou dizer algo que você não deseja que ninguém mais saiba, esse é o momento! Por meio da reflexão, a Lua te mostrará o que precisa ser feito. Confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Minguante em 2026 e se prepare.
As fases da lua Minguante em 2026 são: 10 de janeiro / 09 de fevereiro / 11 de março / 10 de abril / 09 de maio / 08 de junho / 07 de julho / 05 de agosto / 04 de setembro / 03 de outubro / 01 de novembro / 01 de dezembro / 30 de dezembro
Lua Minguante e a carreira em 2026Você pode até achar que nada acontece na Lua Minguante, mas é aí que se engana. Este é um ciclo muito importante para revisões, arquivamentos e planejamentos. Cuide dos detalhes, finalize projetos inacabados e reorganize os que ainda não puderem ser finalizados. Quando você reflete sobre os últimos acontecimentos na sua carreira, quais escolhas resultaram em sucesso? E quais tiveram efeito contrário? Analise suas experiências vividas e documente cada uma delas. Assim você terá o caminho livre para estabelecer um novo planejamento, corrigindo os erros do passado. O momento é também bastante favorável para desligamentos, como a demissão de um funcionário ou a sua própria demissão. Fechamentos de empresas e mudanças de endereço são positivas. Mas lembre-se: inaugurações apenas na Lua Nova, bem como entrevistas de emprego ou novas atividades. Nas finanças, o período é propício para negociações de juros e empréstimos. Balanços das despesas e controle de gastos são potencializados nessa fase, pois evita que erros de cálculo aconteçam e revela equívocos que andaram passando desapercebidos. Todo aquele que soube poupar, preservar e investir nas fases anteriores, terá a chance de multiplicar seus recursos agora. A Lua Minguante é a melhor fase para enriquecer pessoas com perfil mais contido e econômico.
Sua saúde sob a Lua Minguante nesse anoPeríodo de redução energética e menos motivação, o que não quer dizer que a saúde deva ser descuidada. A Lua Minguante é um período muito magnético para quem deseja se livrar de vícios e hábitos que vêm comprometendo seu bem-estar. Dietas voltadas ao emagrecimento e desintoxicação mostram bons resultados nessa fase lunar. Seu corpo estará aberto a aceitar mais facilmente essa limpeza. Aproveite e vá ao médico; faça todos aqueles exames de rotina que você vem adiando há tempos. Todo esse processo de limpeza também pode se estender à sua casa, objetos, pessoas e doenças de ordem física. Rituais com essa finalidade são muito bem-vindos e potencializados por essa energia. Apesar da introspecção do momento, a Lua Minguante é uma grande fornecedora de energia sexual, preparando o útero para o momento da concepção. Cirurgias, tratamentos e exames mais invasivos também podem ser agendados para essa Lua. O problema tem mais chances de ser liquidado, mas o período de cicatrização e os edemas devem se estender por mais tempo.
Corpo, beleza e a LuaMesmo que a Lua Minguante seja um momento de introspecção, a beleza e a autoestima podem ser trabalhadas de forma intensa. Mudanças mais radicais no visual como um corte curto ou procedimentos químicos têm excelentes resultados e te enchem de energia para o início do próximo ciclo. Se você deseja reduzir o volume dos cabelos ou manter o comprimento, aposte na tesoura durante essa Lua. Depilações também são recomendadas, pois a Lua Minguante tem o poder de retardar o crescimento dos pelos. Massagens modeladoras, drenagens e tratamentos que visam o emagrecimento possuem bons efeitos. Limpezas de pele e tratamentos dentários entram na lista de possibilidades estéticas e de manutenção nesta fase.
Lua Minguante e o amorDurante a Lua Cheia você provavelmente fez os movimentos necessários para abrir caminhos e atrair o amor para a sua vida. No entanto, a Lua Minguante nos convida para um período de relaxamento, libertação e, claro, amor próprio. É tempo de se livrar daquilo (ou daquele) que não está te fazendo bem. Certas pessoas e lugares podem não ser os melhores para nós, e essa fase lunar pode te ajudar no processo de rompimento. Conversas difíceis também tendem a ser emocionalmente menos intensas no momento. Ainda que haja uma energia de renovação, a Lua Minguante abraça términos e a resolução de problemas. Então se você ainda tem dúvidas sobre um relacionamento, agora será o período ideal para saná-la. Agora, se você está em relacionamento abusivo ou desgastado por algum motivo, pode fazer uso dessa energia lunar para colocar um fim nessa relação. Feitiços para esquecer um amor não correspondido também funcionam bem aqui. Evite primeiros encontros, namoros e especialmente casamentos durante essa fase lunar. Mas se a data já está marcada, procurem fazer uma cerimônia pequena, até mesmo sigilosa, e com poucos convidados.
Calendário da Lua Minguante em 2026A seguir, confira o calendário lunar 2026 completo com todas as aparições da Lua Minguante em 2026, contendo ainda os horários em que ela estará, de fato, no céu.
|Lua
|Data
|Hora
|Signo
|????
|10 de janeiro
|12:48
|Libra
|????
|9 de fevereiro
|09:42
|Escorpião
|????
|11 de março
|06:38
|Sagitário
|????
|10 de abril
|01:51
|Capricórnio
|????
|9 de maio
|18:10
|Aquário
|????
|8 de junho
|07:00
|Peixes
|????
|7 de julho
|16:28
|Áries
|????
|5 de agosto
|23:21
|Touro
|????
|4 de setembro
|04:50
|Gêmeos
|????
|3 de outubro
|10:24
|Câncer
|????
|1 de novembro
|17:28
|Leão
|????
|1 de dezembro
|03:08
|Virgem
|????
|30 de dezembro
|15:59
|Libra
*Datas e horários consultados no site Astro Seek.
SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
