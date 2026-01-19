Mitos e verdades sobre a influência da fase da lua nas nossas vidas

A curiosidade sobre a fase da lua vai muito além de apenas olhar para o céu. Crenças populares ligam o ciclo lunar a tudo: do corte de cabelo ideal ao aumento do número de partos. Mas o que a ciência realmente diz sobre essa suposta influência em nossas vidas diárias?

Muitas dessas ideias resistem ao tempo e passam por gerações, mas carecem de comprovação. A verdade é que a ciência já desvendou os principais efeitos do nosso satélite natural, e a maioria deles não tem relação direta com nosso humor ou com o crescimento dos cabelos.

Leia Mais

O que é fato: a força sobre as marés

A única influência comprovada e inegável da Lua sobre a Terra é seu efeito gravitacional. Essa força é a responsável direta pela movimentação de grandes massas de água, criando o ciclo das marés nos oceanos.

Essa atração gravitacional é tão poderosa que causa uma deformação sutil no planeta, especialmente nas grandes massas oceânicas. A intensidade das marés varia conforme o alinhamento da Lua com o Sol, resultando nas marés de sizígia (lua nova e cheia) e de quadratura (minguante e crescente).

Mitos populares sem comprovação

Embora a Lua afete as águas do planeta, a ideia de que ela influencia os líquidos do corpo humano não se sustenta. A força gravitacional lunar sobre uma pessoa é insignificante. Abaixo, listamos as crenças mais comuns que não encontram respaldo científico.

Crescimento do cabelo: a ideia de que cortar o cabelo na lua crescente acelera o crescimento ou que a lua cheia dá mais volume é uma das crenças mais difundidas. Não existe qualquer evidência científica que relacione as fases da lua com a atividade dos folículos capilares.

Aumento de partos: hospitais e maternidades frequentemente relatam um suposto aumento no número de nascimentos durante a lua cheia. No entanto, estudos em larga escala, que analisaram milhões de nascimentos ao longo de décadas, não encontraram nenhuma correlação entre o ciclo lunar e a frequência de partos.

Qualidade do sono: algumas pessoas afirmam dormir pior perto da lua cheia. Um pequeno estudo suíço publicado em 2013 sugeriu uma leve alteração no sono. Contudo, pesquisas posteriores, com amostras muito maiores, não conseguiram replicar esses resultados, indicando que o efeito, se existir, é mínimo para a população geral.

Humor e comportamento: a associação entre a lua e o comportamento humano é antiga, originando termos como “lunático”. Análises de registros policiais e de emergências hospitalares desmentem essa ideia, mostrando que os incidentes não aumentam de forma significativa durante a lua cheia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.