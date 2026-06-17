Lei de Proteção de Dados: quais os seus direitos em caso de vazamento?

Um vazamento de dados, também conhecido como "data breach", ocorre quando informações pessoais de usuários são expostas de forma indevida, seja por um ataque hacker ou por uma falha de segurança interna de uma empresa. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante uma série de direitos aos cidadãos e estabelece deveres claros para as organizações que lidam com essas informações.

Quando um incidente de segurança acontece, a empresa responsável pelo armazenamento dos dados tem a obrigação de comunicar o ocorrido, em prazo razoável, tanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) quanto aos próprios titulares das informações. Essa comunicação precisa ser clara, informando quais dados foram afetados e quais os riscos envolvidos.

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Seus direitos garantidos pela LGPD

A legislação foi criada para dar ao cidadão mais controle sobre suas próprias informações. Em um cenário de vazamento, você tem direitos específicos que pode e deve exercer para se proteger. Entender cada um deles é o primeiro passo para tomar as providências corretas.

Com base na LGPD, você pode exigir:

Confirmação e acesso: o direito de saber se a empresa trata seus dados e quais são eles.

Informação transparente: a empresa deve explicar de forma detalhada o que aconteceu, quais informações vazaram e as medidas que estão sendo tomadas. A companhia tem um prazo de até 15 dias para responder às solicitações dos titulares.

Correção e eliminação: você pode solicitar a correção de dados incorretos ou a exclusão de informações que considera desnecessárias ou que foram obtidas de forma ilícita.

Reparação de danos: caso o vazamento cause algum prejuízo, seja financeiro ou moral, é possível buscar uma indenização na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o entendimento de que o vazamento de dados sensíveis (como origem racial, convicção religiosa ou dados de saúde) gera dano moral presumido, ou seja, não é preciso comprovar o prejuízo.

Sanções à empresa: além da reparação individual, as empresas que descumprem a LGPD podem sofrer sanções administrativas da ANPD, incluindo multas de até 2% do faturamento anual, limitadas a R$ 50 milhões por infração.

É importante notar que a legislação faz distinção entre dados comuns e dados sensíveis, sendo que o vazamento destes últimos acarreta consequências mais graves. A regulação do setor também está em constante evolução, com a Agenda Regulatória da ANPD para 2025-2026 prevendo novos padrões de segurança e a Resolução CD/ANPD nº 18/2024 estabelecendo novos requisitos para os Encarregados de Proteção de Dados (DPOs). Vale lembrar que agentes de tratamento de pequeno porte, como pequenas empresas e startups, possuem regras flexibilizadas, conforme a Resolução CD/ANPD nº 2/2022.

Como agir se você foi uma vítima

Ao ser notificado sobre um vazamento de dados ou suspeitar que suas informações foram expostas, algumas ações imediatas são recomendadas para minimizar os riscos. A agilidade é fundamental para evitar que os dados sejam usados em fraudes ou outros crimes virtuais.

A primeira medida é trocar a senha do serviço afetado e de qualquer outra conta em que você utilize a mesma combinação. Em seguida, ative a autenticação de dois fatores sempre que o recurso estiver disponível, adicionando uma camada extra de segurança.

Monitore suas contas bancárias e cartões de crédito para identificar qualquer atividade suspeita. Guarde todas as comunicações recebidas da empresa sobre o incidente, como e-mails e protocolos de atendimento, pois esses registros podem ser úteis no futuro.

Se sentir que a empresa não está oferecendo o suporte necessário, você pode registrar uma reclamação formal na ANPD ou em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon da sua região.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.