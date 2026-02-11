Como saber o que as empresas sabem sobre você? Guia para se proteger

Você já parou para pensar na quantidade de informações que as empresas coletam sobre você todos os dias? Desde o seu histórico de compras até os locais que você frequenta, esses dados formam um perfil detalhado sobre seus hábitos e preferências. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) oferece ferramentas para que qualquer cidadão possa descobrir e controlar o que é armazenado sobre sua vida pessoal.

A legislação, em vigor desde setembro de 2020, foi criada para dar mais transparência e poder ao consumidor. Ela garante que você saiba exatamente quais informações uma empresa possui, por que ela as coleta e com quem as compartilha. Entender esses direitos é o primeiro passo para proteger sua privacidade de forma eficaz no ambiente digital.

O que a LGPD garante a você?

A lei assegura o direito de acesso, ou seja, você pode solicitar a qualquer empresa uma cópia de todos os dados que ela tem sobre você. Esse relatório deve ser claro e de fácil compreensão, mostrando a origem das informações e a finalidade de seu uso.

Além de saber o que é guardado, você pode pedir a correção de dados incompletos, incorretos ou desatualizados. A LGPD também permite solicitar a eliminação de informações, embora existam exceções, como quando há obrigação legal de manter os dados. O processo geralmente é gratuito, salvo em casos de requisições manifestamente infundadas ou excessivas, e deve ser atendido dentro de um prazo informado pela empresa, que geralmente é de até 15 dias.

Como exercer seus direitos na prática

O primeiro passo é entrar em contato direto com a empresa. A maioria das grandes companhias possui um canal específico para questões de privacidade, geralmente na seção "Privacidade" ou "Fale Conosco" de seus sites. Procure pelo contato do Encarregado de Proteção de Dados (DPO), que é o profissional responsável por lidar com essas solicitações.

Ao fazer o pedido, seja claro e objetivo. Informe seu nome completo e CPF para identificação e especifique o que deseja: acesso, correção ou exclusão de dados. Guarde uma cópia da solicitação e do protocolo de atendimento. Caso a empresa não responda ou se recuse a atender, é possível registrar uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Gerenciando sua privacidade nas redes sociais

As plataformas digitais concentram grande parte das nossas informações. Felizmente, elas também oferecem ferramentas para gerenciar esses dados. É importante notar que as instruções podem variar ligeiramente conforme as plataformas atualizam suas interfaces. Veja como fazer:

Google: acesse a página “Minha Atividade do Google” para ver e apagar seu histórico de pesquisas, vídeos assistidos no YouTube e locais visitados. Na “Central de Privacidade”, você pode configurar quais informações são salvas.

Meta (Facebook e Instagram): na “Central de Contas”, vá em “Suas informações e permissões”. Lá é possível baixar uma cópia de tudo o que você já publicou e revisar as configurações de privacidade de seus posts e stories.

TikTok: no seu perfil, acesse o menu "Configurações e privacidade" e, em seguida, "Privacidade". A opção "Baixar seus dados" permite solicitar um arquivo com suas informações.

Smartphones: verifique periodicamente as permissões concedidas aos aplicativos. Muitos acessam contatos, microfone e localização sem necessidade. Revogar essas permissões é uma forma simples e rápida de aumentar sua segurança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.