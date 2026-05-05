Como proteger seus dados pessoais do uso por empresas de Big Data?

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A cada clique, curtida ou compra on-line dados são gerados, eles são coletados e analisados em tempo real por empresas de Big Data. Essa prática, intensificada em períodos de grande movimentação social ou política, transforma informações pessoais em ativos valiosos. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) funciona como principal ferramenta para que o cidadão tenha controle sobre sua pegada digital e possa se proteger.

Compreender seus direitos é o primeiro passo para gerenciar como suas informações são usadas. A legislação assegura que todo usuário pode saber exatamente o que as empresas sabem sobre ele e para qual finalidade esses dados são utilizados. Se algo estiver errado ou desatualizado, é seu direito solicitar a correção imediata.

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O que a LGPD garante a você?

A LGPD estabelece um conjunto de direitos que colocam o controle dos dados nas mãos do titular. Conhecer essas garantias permite uma navegação mais segura e consciente na internet. Entre os principais pontos, destacam-se:

Acesso aos dados: você pode solicitar a qualquer empresa uma cópia de todas as informações que ela possui sobre você, e a resposta deve ser fornecida em até 15 dias.

Correção de informações: caso encontre dados incompletos, inexatos ou desatualizados, é seu direito exigir a correção.

Exclusão de dados: é possível pedir a eliminação de dados pessoais que foram coletados com seu consentimento ou que não são mais necessários.

Revogação do consentimento: você pode voltar atrás e retirar a permissão de uso dos seus dados a qualquer momento, de forma simples e gratuita.

Portabilidade: a lei permite que você solicite a transferência de seus dados para outro fornecedor de serviço ou produto.

Caso a empresa não responda à sua solicitação ou viole seus direitos, é possível registrar uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável pela fiscalização da lei.

Passos práticos para reduzir sua pegada digital

Além de conhecer a lei, algumas atitudes práticas no dia a dia ajudam a minimizar a exposição de suas informações e a proteger sua privacidade online. Pequenos ajustes de configuração e novos hábitos de navegação fazem grande diferença.

Comece revisando as permissões dos aplicativos instalados em seu celular. Muitos deles pedem acesso a contatos, microfone e localização sem real necessidade. Acesse as configurações do seu aparelho e desative tudo o que não for essencial para o funcionamento do app.

Outra medida eficaz é gerenciar os cookies do seu navegador. Prefira bloquear cookies de terceiros, que são os principais responsáveis por rastrear sua atividade em diferentes sites. Limpar o histórico de navegação e os cookies armazenados regularmente também é uma boa prática.

Evite usar o login de redes sociais para se cadastrar em outros sites e serviços. Embora seja prático, esse método compartilha um grande volume de informações entre as plataformas. Sempre que possível, crie um cadastro independente, usando um e-mail específico para isso. Por fim, adote o hábito de apagar contas antigas em serviços que você não utiliza mais, reduzindo os locais onde seus dados ficam armazenados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.