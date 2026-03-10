O que diz a LGPD sobre vazamentos? Conheça os direitos do consumidor

Notícias sobre possíveis vazamentos de dados, como casos envolvendo operadoras de telefonia, deixam muitos consumidores em alerta. Quando informações pessoais são expostas, a sensação de vulnerabilidade é imediata. É para situações como essa que existe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece regras claras para as empresas e garante direitos aos cidadãos.

A lei, em vigor desde setembro de 2020, regula como empresas públicas e privadas coletam, armazenam, usam e compartilham os dados pessoais de seus clientes. O objetivo é dar às pessoas mais controle sobre suas próprias informações, exigindo que as companhias adotem medidas de segurança para protegê-las.

O que fazer em caso de vazamento de dados?

Se uma empresa onde você tem cadastro sofre um incidente de segurança, a LGPD determina que ela tem a obrigação de comunicar o ocorrido. Essa comunicação deve ser clara, informando quais tipos de dados foram afetados e quais os riscos envolvidos. A partir daí, o consumidor tem uma série de direitos que pode exercer.

Conhecer seus direitos é o primeiro passo para se proteger. A legislação garante ao titular dos dados um poder de ação que antes não existia, equilibrando a relação com as empresas. Veja o que você pode exigir:

Confirmação e acesso: você pode solicitar à empresa que confirme se seus dados foram vazados e pedir uma cópia de todas as informações que ela possui sobre você.

Informação clara: a empresa deve detalhar o que aconteceu, quais medidas de segurança estão sendo tomadas e quais os possíveis desdobramentos do incidente.

Correção e eliminação: é seu direito pedir a correção de dados incorretos ou a exclusão de suas informações do banco de dados da empresa, respeitando as exceções legais.

Reclamação formal: você pode registrar uma queixa na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável por fiscalizar a aplicação da lei.

Reparação de danos: caso o vazamento cause algum prejuízo financeiro ou moral, é possível buscar uma indenização na Justiça.

Quais as obrigações das empresas?

Pela LGPD, as empresas são responsáveis pela segurança das informações que coletam. Elas devem investir em tecnologia e processos para evitar acessos não autorizados e vazamentos. Em caso de falha, são obrigadas a notificar a ANPD e os titulares dos dados afetados.

As sanções para quem descumpre a lei, aplicáveis desde agosto de 2021, são severas. As multas podem chegar a 2% do faturamento da empresa no Brasil, com um teto de R$ 50 milhões por infração. A medida busca incentivar uma cultura de proteção e privacidade, tornando a segurança dos dados uma prioridade para o mercado.

