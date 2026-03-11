Como saber se meus dados vazaram na internet? Veja 4 sites úteis

Notícias sobre vazamentos de dados em grandes empresas se tornaram comuns e deixam qualquer um preocupado. A dúvida que fica é: será que minhas informações pessoais, como e-mail ou CPF, já foram expostas na internet? Felizmente, existem ferramentas gratuitas e fáceis de usar que ajudam a responder essa pergunta.

Esses serviços online cruzam suas informações com gigantescos bancos de dados de credenciais que foram comprometidas em ataques hackers ao redor do mundo. Em poucos segundos, você consegue ter um panorama sobre a sua segurança digital e tomar as medidas necessárias para se proteger.

Leia Mais

4 sites para verificar vazamentos de dados

Have I Been Pwned?

É o serviço mais conhecido e respeitado para essa finalidade. Basta inserir seu endereço de e-mail ou telefone para que a plataforma verifique em uma lista com bilhões de contas vazadas de centenas de serviços, como Adobe, LinkedIn e Dropbox. O resultado mostra em quais vazamentos seus dados apareceram e que tipo de informação foi exposta.

Firefox Monitor

Mantido pela Mozilla, criadora do navegador Firefox, este serviço utiliza o banco de dados do "Have I Been Pwned?". Seu diferencial é a possibilidade de criar um alerta gratuito. Com isso, você é notificado por e-mail caso suas informações apareçam em um novo vazamento, permitindo uma ação rápida.

Serasa

O serviço de proteção ao crédito oferece um monitoramento gratuito do seu CPF. A função básica no aplicativo da Serasa alerta sobre novas consultas ao seu nome ou se seu CPF foi vinculado a uma nova empresa, o que pode indicar fraude. Funções mais detalhadas de monitoramento costumam fazer parte de planos pagos.

Registrato

Esta é uma ferramenta oficial e gratuita do Banco Central do Brasil. Ela não mostra vazamentos de senhas, mas é essencial para a segurança financeira. No Registrato, é possível verificar todos os relacionamentos bancários, empréstimos, financiamentos e chaves Pix registrados em seu CPF, permitindo identificar rapidamente contas ou dívidas feitas em seu nome sem autorização.

Meus dados vazaram. E agora?

Se você descobrir que suas informações foram expostas, a primeira e mais importante atitude é trocar imediatamente a senha do serviço que foi invadido. Se você usava a mesma combinação em outras contas, troque a senha de todas elas, criando senhas únicas e fortes para cada uma.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA) em todos os serviços que oferecem o recurso. Essa camada extra de segurança exige um código, geralmente enviado para o seu celular, além da senha, dificultando muito o acesso de invasores.

Fique atento a e-mails, mensagens e ligações suspeitas. Desconfie de qualquer comunicação inesperada, pois criminosos usam dados vazados para aplicar golpes de phishing. Eles podem criar sites falsos e se passar por empresas para tentar obter mais informações, como senhas de banco e números de cartão de crédito. Nunca clique em links duvidosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.