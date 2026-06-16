Roteiro nos EUA para além do óbvio: 5 cidades incríveis para conhecer

Planejar uma viagem aos Estados Unidos geralmente nos leva a pensar em Nova York, Los Angeles ou Orlando. Embora esses destinos sejam fantásticos, o país oferece muitas outras cidades que combinam cultura, gastronomia e experiências únicas, fugindo do roteiro tradicional. Explorar esses lugares menos óbvios pode revelar um lado surpreendente e autêntico da América.

Para quem busca uma imersão cultural diferente, com um toque de aventura, montar um itinerário alternativo é a melhor opção. Cidades vibrantes, com forte identidade local e cercadas por paisagens impressionantes, proporcionam uma viagem inesquecível. Conheça cinco destinos que merecem entrar no seu radar para uma próxima oportunidade.

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5 cidades para um roteiro diferente nos EUA

Austin, Texas

Conhecida como a "Capital Mundial da Música ao Vivo", Austin é um oásis de criatividade e cultura no coração do Texas. A cidade vibra com shows em cada esquina, de pequenos bares a grandes festivais. A cena gastronômica de rua, com seus famosos food trucks, oferece desde o tradicional churrasco texano a pratos inovadores. É o destino ideal para quem gosta de agito, boa comida e um ambiente descontraído.

Portland, Oregon

O lema não oficial "Mantenha Portland Estranha" ("Keep Portland Weird") resume bem o espírito da cidade. Com uma forte cultura alternativa, Portland é um paraíso para amantes de livrarias independentes, cafés artesanais e cervejarias. Além disso, sua proximidade com a natureza, como o deslumbrante Columbia River Gorge, permite combinar o melhor da vida urbana com trilhas e paisagens espetaculares.

Savannah, Georgia

Viajar para Savannah é como entrar em um filme de época. Suas ruas de paralelepípedos, praças charmosas e carvalhos cobertos de musgo espanhol criam uma atmosfera única e misteriosa. A cidade é um convite para longas caminhadas, explorando sua arquitetura histórica e mergulhando na rica cultura do sul dos Estados Unidos. A culinária local, com pratos clássicos da cozinha sulista, é um capítulo à parte.

Denver, Colorado

Apelidada de "Mile-High City" por sua altitude, Denver é a porta de entrada para as majestosas Montanhas Rochosas. É a cidade perfeita para quem não abre mão de uma infraestrutura urbana completa, mas quer estar perto de aventuras ao ar livre, como esqui e trekking. A cena de cervejas artesanais é uma das mais respeitadas do país, e a cidade possui uma agenda cultural agitada durante todo o ano.

Filadélfia, Pensilvânia

Como berço da independência dos Estados Unidos, a Filadélfia respira história. Locais icônicos como o Sino da Liberdade e o Independence Hall são paradas obrigatórias. Mas a cidade vai muito além, oferecendo museus de classe mundial, bairros cheios de personalidade e uma cena gastronômica que surpreende, com mercados vibrantes como o Reading Terminal Market. É uma alternativa mais acessível e tranquila à vizinha Nova York.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.