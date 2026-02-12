7 cidades incríveis no Canadá para conhecer além de Toronto e Vancouver

O Canadá vai muito além de seus cartões-postais mais famosos. Enquanto Toronto e Vancouver atraem milhões de turistas, o segundo maior país do mundo reserva destinos igualmente fascinantes, que oferecem desde paisagens naturais deslumbrantes até cidades com um charme europeu inconfundível. Explorar essas alternativas é descobrir a verdadeira diversidade canadense.

Com o crescente interesse pelo país, motivado por diversos fatores, conhecer outras regiões pode ser a chave para uma experiência de viagem mais autêntica e surpreendente. Seja para quem busca aventura nas montanhas, imersão cultural ou a tranquilidade de cidades históricas, há uma opção para cada perfil de viajante. Prepare as malas e descubra sete lugares que merecem um espaço no seu roteiro.

Quebec City, Quebec: caminhar por suas ruas de paralelepípedos é como viajar no tempo. A capital da província de Quebec é uma das cidades mais antigas da América do Norte e seu centro histórico, a Velha Quebec, é Patrimônio Mundial da Unesco. Com uma forte influência francesa, a arquitetura e a gastronomia local encantam os visitantes. Montreal, Quebec: a maior cidade da província de Quebec é um caldeirão cultural vibrante. Montreal mistura o charme do velho mundo, visível em seu bairro histórico (Vieux-Montréal), com a energia de uma metrópole moderna. A cidade é famosa por seus festivais, vida noturna agitada e uma cena artística pulsante. Banff, Alberta: para os amantes da natureza, Banff é um paraíso. Localizada dentro do Parque Nacional de Banff, nas Montanhas Rochosas, a cidade oferece cenários espetaculares. Lagos de cor azul-turquesa, como o Lake Louise e o Moraine Lake, picos nevados e uma rica vida selvagem fazem do local um destino inesquecível para caminhadas e esportes de aventura. Ottawa, Ontário: a capital do Canadá é um destino repleto de história e cultura. A cidade abriga o Parlamento, museus nacionais de excelência e o famoso Canal Rideau, que se transforma na maior pista de patinação no gelo naturalmente congelada do mundo durante o inverno. É um lugar que combina perfeitamente solenidade e diversão. Calgary, Alberta: conhecida como a porta de entrada para as Rochosas Canadenses, Calgary é uma cidade dinâmica que equilibra a modernidade de seus arranha-céus com uma forte cultura cowboy. O Calgary Stampede, um dos maiores rodeios do mundo, atrai visitantes todo mês de julho. Halifax, Nova Escócia: na costa leste, Halifax oferece uma autêntica experiência marítima. Seu grande porto natural moldou a história e a cultura da cidade. O calçadão à beira-mar é perfeito para passeios, com acesso a lojas, restaurantes de frutos do mar frescos e museus navais. Victoria, Colúmbia Britânica: a capital da Colúmbia Britânica, localizada na Ilha de Vancouver, é conhecida por sua atmosfera relaxada e arquitetura de inspiração britânica. Os Jardins Butchart, de fama mundial, e o charmoso porto interior são apenas algumas das atrações que fazem de Victoria um refúgio encantador. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.