Assine
overlay
Início Trends
Turismo

7 cidades incríveis no Canadá para conhecer além de Toronto e Vancouver

O país tem destinos espetaculares que vão muito além do óbvio; explore lugares como Quebec City, Banff e Montreal em sua próxima viagem

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 12:00

compartilhe

SIGA
x
7 cidades incríveis no Canadá para conhecer além de Toronto e Vancouver
Paisagens naturais deslumbrantes, como as do Parque Nacional de Banff, destacam a beleza do Canadá além dos destinos tradicionais. crédito: Joshua Woroniecki/ Pexels

O Canadá vai muito além de seus cartões-postais mais famosos. Enquanto Toronto e Vancouver atraem milhões de turistas, o segundo maior país do mundo reserva destinos igualmente fascinantes, que oferecem desde paisagens naturais deslumbrantes até cidades com um charme europeu inconfundível. Explorar essas alternativas é descobrir a verdadeira diversidade canadense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o crescente interesse pelo país, motivado por diversos fatores, conhecer outras regiões pode ser a chave para uma experiência de viagem mais autêntica e surpreendente. Seja para quem busca aventura nas montanhas, imersão cultural ou a tranquilidade de cidades históricas, há uma opção para cada perfil de viajante. Prepare as malas e descubra sete lugares que merecem um espaço no seu roteiro.

Leia Mais

  1. Quebec City, Quebec: caminhar por suas ruas de paralelepípedos é como viajar no tempo. A capital da província de Quebec é uma das cidades mais antigas da América do Norte e seu centro histórico, a Velha Quebec, é Patrimônio Mundial da Unesco. Com uma forte influência francesa, a arquitetura e a gastronomia local encantam os visitantes.

  2. Montreal, Quebec: a maior cidade da província de Quebec é um caldeirão cultural vibrante. Montreal mistura o charme do velho mundo, visível em seu bairro histórico (Vieux-Montréal), com a energia de uma metrópole moderna. A cidade é famosa por seus festivais, vida noturna agitada e uma cena artística pulsante.

  3. Banff, Alberta: para os amantes da natureza, Banff é um paraíso. Localizada dentro do Parque Nacional de Banff, nas Montanhas Rochosas, a cidade oferece cenários espetaculares. Lagos de cor azul-turquesa, como o Lake Louise e o Moraine Lake, picos nevados e uma rica vida selvagem fazem do local um destino inesquecível para caminhadas e esportes de aventura.

  4. Ottawa, Ontário: a capital do Canadá é um destino repleto de história e cultura. A cidade abriga o Parlamento, museus nacionais de excelência e o famoso Canal Rideau, que se transforma na maior pista de patinação no gelo naturalmente congelada do mundo durante o inverno. É um lugar que combina perfeitamente solenidade e diversão.

  5. Calgary, Alberta: conhecida como a porta de entrada para as Rochosas Canadenses, Calgary é uma cidade dinâmica que equilibra a modernidade de seus arranha-céus com uma forte cultura cowboy. O Calgary Stampede, um dos maiores rodeios do mundo, atrai visitantes todo mês de julho.

  6. Halifax, Nova Escócia: na costa leste, Halifax oferece uma autêntica experiência marítima. Seu grande porto natural moldou a história e a cultura da cidade. O calçadão à beira-mar é perfeito para passeios, com acesso a lojas, restaurantes de frutos do mar frescos e museus navais.

  7. Victoria, Colúmbia Britânica: a capital da Colúmbia Britânica, localizada na Ilha de Vancouver, é conhecida por sua atmosfera relaxada e arquitetura de inspiração britânica. Os Jardins Butchart, de fama mundial, e o charmoso porto interior são apenas algumas das atrações que fazem de Victoria um refúgio encantador.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

canada

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay