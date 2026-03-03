7 festivais de música incríveis pelo mundo para ir uma vez na vida

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Para quem ama música, a ideia de viajar para um grande festival é um sonho. Mais do que apenas uma sequência de shows, esses eventos se transformam em experiências culturais completas, unindo artistas renomados, cenários impressionantes e uma atmosfera única de celebração. É a chance de transformar uma viagem em uma memória inesquecível.

Planejar uma aventura musical pelo mundo pode parecer complexo, mas conhecer os principais festivais é o primeiro passo. Cada um oferece uma proposta diferente, desde a imersão na natureza até a energia de grandes centros urbanos. Seja pelo cenário, pela diversidade de artistas ou pela estrutura, alguns eventos se destacam no calendário global.

Festivais para conhecer pelo mundo

Coachella (Estados Unidos)

Realizado anualmente no deserto da Califórnia, o Coachella é famoso por seu line-up que mistura grandes estrelas do pop, rock e indie com novos talentos. O festival também é conhecido por suas imponentes instalações de arte e por atrair celebridades, ditando tendências de moda e comportamento.

Glastonbury (Reino Unido)

Um dos festivais mais antigos e icônicos do mundo, o Glastonbury acontece em uma fazenda no interior da Inglaterra. Sua programação é extremamente diversificada, incluindo música, teatro, circo e comédia. O clima britânico é um personagem à parte, e a lama muitas vezes faz parte da experiência lendária do evento.

Tomorrowland (Bélgica)

Para os fãs de música eletrônica, o Tomorrowland é quase uma peregrinação. O festival, que acontece na cidade de Boom, é famoso por seus cenários fantásticos e palcos elaborados que criam um universo de conto de fadas. A produção visual do evento é um espetáculo por si só.

Fuji Rock (Japão)

No Japão, o Fuji Rock Festival se diferencia por acontecer em uma estação de esqui, cercado por florestas e riachos. A organização impecável e o respeito à natureza são marcas registradas. O line-up costuma ser eclético, com forte presença do rock alternativo, mas aberto a outros gêneros.

Lollapalooza (Estados Unidos)

Nascido em Chicago, o Lollapalooza se tornou uma marca global, com edições em vários países, incluindo o Brasil. A versão original, no Grant Park, é um clássico dos festivais urbanos, misturando grandes nomes do rock, pop e hip-hop com a paisagem de uma das maiores cidades americanas.

Rock in Rio (Brasil)

Um dos maiores festivais do planeta, o Rock in Rio nasceu no Brasil e se expandiu para o mundo. Sua estrutura gigantesca, a famosa "Cidade do Rock", recebe atrações que vão de lendas do rock a ícones do pop mundial. A energia do público brasileiro é um dos grandes diferenciais do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sziget (Hungria)

Conhecido como a "Ilha da Liberdade", o Sziget ocupa uma ilha no rio Danúbio, em Budapeste, durante uma semana inteira. O evento vai muito além da música, oferecendo centenas de atividades culturais, esportivas e artísticas. É uma verdadeira cidade multicultural que pulsa durante sete dias.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.