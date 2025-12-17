Fãs de rock: 7 destinos no mundo que todo amante do gênero deve ir

A cada anúncio de um grande show de rock no Brasil, a paixão dos fãs pelo gênero se reacende. A expectativa pela venda de ingressos e pelos detalhes das apresentações mostra a força de um estilo musical que atravessa gerações e inspira verdadeiras peregrinações ao redor do mundo.

Enquanto a data não chega, que tal embarcar em uma jornada pelas cidades que moldaram a história do rock and roll? De palcos icônicos a estúdios lendários, alguns destinos são paradas obrigatórias para quem vive e respira o som das guitarras. Conheça sete lugares que são verdadeiros templos do gênero.

Liverpool, Inglaterra: É impossível falar de rock sem mencionar o berço dos Beatles. A cidade respira a história do quarteto, com pontos turísticos como o The Cavern Club, onde a banda se apresentou quase 300 vezes no início da carreira, e a famosa rua Penny Lane, imortalizada na canção. Seattle, EUA: Nos anos 1990, esta cidade se tornou a capital mundial do grunge. Foi lá que bandas como Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden surgiram, redefinindo o rock. Uma visita ao Museum of Pop Culture (MoPOP) é fundamental para entender o movimento. Londres, Inglaterra: A capital inglesa é um museu a céu aberto do rock. Da psicodelia do Pink Floyd ao punk dos Sex Pistols, a cidade foi palco de momentos cruciais. Atravessar a faixa de pedestres de Abbey Road continua sendo um rito de passagem para fãs de música. Nova York, EUA: O rock americano tem uma dívida eterna com Nova York, especialmente com o surgimento do punk. O lendário clube CBGB, embora fechado, marcou a história de bandas como Ramones e Blondie. O bairro de Greenwich Village ainda preserva a atmosfera boêmia que inspirou Bob Dylan. Memphis, EUA: Conhecida como o berço do rock and roll, Memphis é onde tudo começou. A cidade abriga o Sun Studio, onde artistas como Elvis Presley, Johnny Cash e Jerry Lee Lewis gravaram seus primeiros sucessos. A mansão Graceland, última residência de Elvis, é uma atração imperdível. Los Angeles, EUA: O epicentro do hard rock e do glam metal dos anos 1980. A Sunset Strip é lendária, com casas de show como o Whisky a Go Go e o The Roxy, que viram nascer o sucesso de bandas como Guns N' Roses e Mötley Crüe. A cidade exala a energia do rock californiano. Berlim, Alemanha: A capital alemã pode não ser a primeira cidade que vem à mente, mas sua importância é inegável. David Bowie gravou sua famosa "Trilogia de Berlim" no Hansa Studios, perto do Muro. O U2 também buscou inspiração na cidade para gravar o álbum "Achtung Baby", um marco dos anos 1990.

