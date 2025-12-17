Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Fãs de rock: 7 destinos no mundo que todo amante do gênero deve ir

De Liverpool, berço dos Beatles, a Seattle, casa do grunge; conheça cidades que são verdadeiros santuários da história do rock and roll

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 12:11

compartilhe

SIGA
x
Fãs de rock: 7 destinos no mundo que todo amante do gênero deve ir
Ruas como as de Greenwich Village, Nova York, guardam a atmosfera que inspirou ícones do rock americano. crédito: Photo by Charles Parker: https://www.pexels.com/photo/brown-brick-building-near-green-trees-5845672/

A cada anúncio de um grande show de rock no Brasil, a paixão dos fãs pelo gênero se reacende. A expectativa pela venda de ingressos e pelos detalhes das apresentações mostra a força de um estilo musical que atravessa gerações e inspira verdadeiras peregrinações ao redor do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Enquanto a data não chega, que tal embarcar em uma jornada pelas cidades que moldaram a história do rock and roll? De palcos icônicos a estúdios lendários, alguns destinos são paradas obrigatórias para quem vive e respira o som das guitarras. Conheça sete lugares que são verdadeiros templos do gênero.

Leia Mais

  1. Liverpool, Inglaterra: É impossível falar de rock sem mencionar o berço dos Beatles. A cidade respira a história do quarteto, com pontos turísticos como o The Cavern Club, onde a banda se apresentou quase 300 vezes no início da carreira, e a famosa rua Penny Lane, imortalizada na canção.

  2. Seattle, EUA: Nos anos 1990, esta cidade se tornou a capital mundial do grunge. Foi lá que bandas como Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden surgiram, redefinindo o rock. Uma visita ao Museum of Pop Culture (MoPOP) é fundamental para entender o movimento.

  3. Londres, Inglaterra: A capital inglesa é um museu a céu aberto do rock. Da psicodelia do Pink Floyd ao punk dos Sex Pistols, a cidade foi palco de momentos cruciais. Atravessar a faixa de pedestres de Abbey Road continua sendo um rito de passagem para fãs de música.

  4. Nova York, EUA: O rock americano tem uma dívida eterna com Nova York, especialmente com o surgimento do punk. O lendário clube CBGB, embora fechado, marcou a história de bandas como Ramones e Blondie. O bairro de Greenwich Village ainda preserva a atmosfera boêmia que inspirou Bob Dylan.

  5. Memphis, EUA: Conhecida como o berço do rock and roll, Memphis é onde tudo começou. A cidade abriga o Sun Studio, onde artistas como Elvis Presley, Johnny Cash e Jerry Lee Lewis gravaram seus primeiros sucessos. A mansão Graceland, última residência de Elvis, é uma atração imperdível.

  6. Los Angeles, EUA: O epicentro do hard rock e do glam metal dos anos 1980. A Sunset Strip é lendária, com casas de show como o Whisky a Go Go e o The Roxy, que viram nascer o sucesso de bandas como Guns N' Roses e Mötley Crüe. A cidade exala a energia do rock californiano.

  7. Berlim, Alemanha: A capital alemã pode não ser a primeira cidade que vem à mente, mas sua importância é inegável. David Bowie gravou sua famosa "Trilogia de Berlim" no Hansa Studios, perto do Muro. O U2 também buscou inspiração na cidade para gravar o álbum "Achtung Baby", um marco dos anos 1990.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

destinos liverpool londres los-angeles memphis nova-york rock seattle

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay