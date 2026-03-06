5 destinos no Brasil para quem quer viver uma autêntica experiência cowboy

A cultura country e a estética cowboy voltaram com força ao cenário pop, impulsionadas por novos trabalhos de grandes artistas da música. Se você se inspirou nesse universo e quer vivenciar uma experiência autêntica, saiba que o Brasil oferece destinos incríveis para uma imersão completa no mundo sertanejo, muito além dos rodeios.

De grandes festas de peão a cavalgadas por paisagens deslumbrantes, há opções para todos os gostos. Conheça cinco lugares onde é possível vestir as botas e o chapéu para mergulhar de cabeça nessa cultura.

Barretos (SP)

Considerada a capital do rodeio no Brasil, a cidade sedia a famosa Festa do Peão de Barretos, o maior evento do gênero na América Latina. A edição de 2026, por exemplo, acontecerá de 20 a 30 de agosto. Fora da época da festa, é possível visitar o Parque do Peão e o Memorial do Peão Boiadeiro, que contam a história da tradição na região. A atmosfera da cidade respira a cultura sertaneja o ano todo. Pantanal (MS e MT)

Para uma experiência de imersão total, o Pantanal é o destino ideal. Diversas fazendas oferecem hospedagem e a oportunidade de acompanhar de perto a rotina dos peões pantaneiros. A programação geralmente inclui cavalgadas para conduzir o gado, passeios de barco para observação de animais e noites com comida típica e moda de viola ao redor da fogueira. Cidades da Serra Gaúcha (RS)

A cultura gaúcha é a versão brasileira do cowboy, com suas próprias tradições. Em cidades como Cambará do Sul ou São Francisco de Paula, é possível se hospedar em estâncias e participar de cavalgadas pelos campos de cima da serra, com cânions e cachoeiras como plano de fundo. A experiência é enriquecida pelo tradicional churrasco e pelo contato com os costumes locais. Pirenópolis (GO)

A cidade histórica goiana é palco de uma das mais tradicionais festas equestres do país: as Cavalhadas. O evento, que acontece anualmente durante a Festa do Divino Espírito Santo (celebrada 50 dias após a Páscoa), recria batalhas medievais entre mouros e cristãos, com cavaleiros ricamente trajados. Além do espetáculo, a região oferece diversas opções de cavalgadas por trilhas e cachoeiras. Brotas (SP)

Conhecida como a capital do turismo de aventura, Brotas também guarda um forte lado rural. Várias fazendas da região oferecem roteiros de um dia ou hospedagem com foco na vida do campo. As atividades incluem passeios a cavalo, ordenha de vacas, café da manhã com produtos locais e almoço preparado em fogão a lenha, proporcionando um contato genuíno com o dia a dia sertanejo.

