O que fazer em Atlanta: 7 passeios incríveis na capital da Geórgia

Atlanta, a capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, é um destino que pulsa com história, cultura e entretenimento. A cidade oferece uma mistura única de atrações, desde marcos dos direitos civis a experiências interativas de marcas globais, garantindo um roteiro dinâmico para qualquer tipo de viajante.

Para quem visita a cidade, alguns pontos turísticos são paradas obrigatórias. Eles não apenas contam a história de Atlanta, mas também mostram por que ela é uma das metrópoles mais importantes do sul dos Estados Unidos. Se você está planejando sua viagem, confira sete passeios imperdíveis.

O que ver em Atlanta

Georgia Aquarium: o maior aquário dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, onde vivem milhares de animais marinhos. A principal atração é o tanque Ocean Voyager, que abriga tubarões-baleia e arraias-manta, proporcionando uma experiência visual impressionante para visitantes de todas as idades. World of Coca-Cola: explore a história da bebida mais famosa do planeta, que nasceu em Atlanta. O museu interativo oferece um mergulho no universo da marca, com exposições sobre sua publicidade icônica, um cofre que guarda a fórmula secreta e uma sala de degustação com mais de 100 refrigerantes de todo o mundo. Martin Luther King, Jr. National Historical Park: um local fundamental para entender a história dos Estados Unidos. O parque preserva a casa onde o líder dos direitos civis nasceu, a Igreja Batista Ebenezer, onde ele pregou, e seu túmulo. É uma visita emocionante e educativa. Centennial Olympic Park: construído para as Olimpíadas de 1996, este parque urbano é o coração da área turística de Atlanta. Além de ser um ótimo lugar para relaxar, ele está cercado por outras grandes atrações, como o aquário e o museu da Coca-Cola. A Fonte dos Anéis é um de seus cartões-postais. National Center for Civil and Human Rights: este museu poderoso conecta a luta pelos direitos civis nos EUA com movimentos globais de direitos humanos. Suas exposições são imersivas e provocam reflexão, detalhando momentos cruciais da história e desafios contemporâneos. Ponce City Market: para sentir a energia da Atlanta moderna, este é o lugar. Instalado em um antigo prédio histórico, o mercado reúne um dos melhores corredores gastronômicos da cidade, além de lojas, escritórios e um terraço com parque de diversões e vistas panorâmicas. Atlanta Botanical Garden: um oásis de tranquilidade próximo ao centro da cidade. O jardim botânico surpreende com suas esculturas de plantas, uma passarela suspensa em meio às árvores (Canopy Walk) e estufas com espécies raras de orquídeas e plantas tropicais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.