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O que fazer em Três Marias: um roteiro pela 'doce praia de Minas'

A cidade é um destino turístico famoso por seu grande lago; veja as melhores atrações, passeios e dicas de onde ficar

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
15/06/2026 08:56

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O que fazer em Três Marias: um roteiro pela 'doce praia de Minas'
A beleza natural do Lago de Três Marias, um dos principais atrativos turísticos da cidade mineira, com suas águas calmas. crédito: Wikimedia Commons/ Sudhertzen

Conhecida como a "Doce Mar de Minas", a cidade de Três Marias, a cerca de 270 km de Belo Horizonte, se destaca como um destino surpreendente no coração do estado. O grande protagonista local é o imenso lago formado pela barragem no Rio São Francisco, que transforma a paisagem do sertão mineiro em um cenário ideal para lazer e descanso.

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A vida na cidade gira em torno das águas. O Lago de Três Marias, com uma área oito vezes maior que a Baía de Guanabara, oferece um leque de atividades para os visitantes. Passeios de lancha, jet ski e a prática da pesca esportiva, especialmente do tucunaré, são os principais atrativos que movimentam o turismo na região durante todo o ano.

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Para quem busca uma estrutura mais completa, a Praia Mar de Minas é o ponto de encontro. Com quiosques, restaurantes e uma orla bem cuidada, o local proporciona um ambiente familiar para aproveitar o dia, tomar sol e relaxar com a vista privilegiada do lago. É o lugar perfeito para sentir o clima de litoral em pleno cerrado mineiro.

O que mais visitar em Três Marias

Além das atividades aquáticas, a Usina Hidrelétrica de Três Marias é uma atração por si só. A grandiosidade da construção impressiona e revela a importância da engenharia para o desenvolvimento do país. Embora a visitação interna possa ter restrições, a vista panorâmica da barragem já vale o passeio.

A cidade oferece uma boa infraestrutura para receber turistas, com pousadas e hotéis que atendem a diferentes perfis de viajantes, muitos deles com vista para o lago. A gastronomia local também se destaca, com pratos à base de peixes de água doce, como o surubim e o dourado, que são servidos nos restaurantes da orla e no centro.

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