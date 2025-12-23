5 destinos em Minas Gerais para se refrescar e curtir o calor do verão

Com a chegada do verão e as temperaturas em alta, encontrar um lugar para se refrescar vira prioridade. Para quem está em Minas Gerais, a boa notícia é que o estado oferece destinos incríveis com cachoeiras, lagos e rios de águas cristalinas, provando que não é preciso ir à praia para aproveitar a estação.

As opções vão desde roteiros de ecoturismo até cidades charmosas com ótima estrutura para receber visitantes. Esses lugares combinam natureza exuberante com a oportunidade de um mergulho revigorante. Se você busca uma alternativa ao litoral, confira cinco lugares ideais para curtir o calor em terras mineiras.

Destinos para fugir do calor em Minas

Capitólio

A cerca de 280 km de Belo Horizonte, a cidade é conhecida como o “Mar de Minas”, sendo banhada pelo gigantesco Lago de Furnas. O principal atrativo são os passeios de lancha que levam aos famosos cânions, com paredões rochosos que se encontram com águas esverdeadas e perfeitas para um mergulho. Além dos cânions, a região tem cachoeiras como a Lagoa Azul, que completam a experiência.

Serra da Canastra

Para quem gosta de ecoturismo, o Parque Nacional da Serra da Canastra, a aproximadamente 330 km da capital, é um destino imperdível. É lá que fica a nascente histórica do rio São Francisco e a imponente cachoeira Casca D'Anta, com uma queda de 186 metros. A parte baixa da cachoeira forma um poço delicioso para banho, ideal para se refrescar após uma caminhada em meio à natureza.

Carrancas

Apelidada de “Terra das Cachoeiras”, Carrancas faz jus ao nome. Localizado a cerca de 290 km de BH, o município abriga dezenas de quedas d'água e poços, muitos deles de fácil acesso por trilhas curtas. O Complexo da Zilda e o Complexo da Fumaça são alguns dos mais procurados, oferecendo várias opções de mergulho em um mesmo passeio.

Gonçalves

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 460 km de Belo Horizonte, Gonçalves une o charme de uma cidade de montanha com a presença de belas cachoeiras. O clima mais ameno da região é um alívio nos dias quentes, e as águas geladas de quedas como a Cachoeira do Cruzeiro e a das Sete Quedas renovam as energias. É a combinação perfeita para quem quer relaxar e curtir a natureza.

Conceição do Ibitipoca

A aproximadamente 260 km da capital, o vilarejo é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais famosos de Minas Gerais. O parque é dividido em circuitos, como o da Janela do Céu e o das Águas, que levam a grutas, picos e cachoeiras com poços de água cor de caramelo. O acesso tem limite diário de visitantes, então é fundamental planejar a visita com antecedência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.