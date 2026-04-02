Mar de Minas: um roteiro completo pelas belezas do Lago de Furnas

Conhecido como o “Mar de Minas”, o Lago de Furnas voltou a ganhar destaque no cenário nacional, atraindo a atenção de turistas que buscam um destino com paisagens impressionantes. Formado pela barragem da Usina Hidrelétrica de Furnas, no rio Grande, o imenso lago artificial banha 34 municípios mineiros e oferece uma combinação única de cânions, cachoeiras e águas esverdeadas.

A região é um convite para quem procura aventura e contato com a natureza. A imensidão de suas águas, que chegam a ter mais de 1.440 km² de área, proporciona um cenário que se transforma a cada curva, revelando novas belezas e oportunidades de lazer para todos os perfis de viajantes.

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Principais atrações e passeios

A melhor forma de explorar o Lago de Furnas é por meio de passeios de lancha, escuna ou chalana. Eles partem principalmente de Capitólio e cidades vizinhas e levam os visitantes aos pontos mais famosos, garantindo uma experiência completa pelas águas mineiras.

Passeio pelos cânions: o passeio de lancha é indispensável. As embarcações navegam por paredões rochosos de mais de 20 metros de altura, revelando cenários únicos e paradas para mergulho em cachoeiras que deságuam diretamente no lago.

Cachoeiras e paraísos naturais : a região é repleta de quedas d'água. Destaques incluem a Cascata Eco Parque, com estrutura para visitantes, e a Cachoeira Lagoa Azul, famosa por suas piscinas naturais de cor turquesa.

Mirante dos Cânions: para a foto clássica, o Mirante dos Cânions de Capitólio oferece uma vista panorâmica da imensidão do lago e suas formações rochosas. O local é de fácil acesso e proporciona um dos visuais mais icônicos do Brasil.

Onde se hospedar no Mar de Minas

A escolha da cidade base é fundamental para definir o roteiro da viagem. As opções variam entre locais mais movimentados e outros mais tranquilos, todos com acesso facilitado às principais atrações da região.

Capitólio é o principal polo turístico, com a maior oferta de hotéis, pousadas, restaurantes e agências de turismo. É a escolha ideal para quem busca conveniência e agito. Já São João Batista do Glória é uma opção mais tranquila, oferecendo um contato próximo com a natureza e acesso a cachoeiras menos exploradas.

Outra alternativa é São José da Barra. Localizada perto da usina hidrelétrica, a cidade tem boa estrutura e serve como uma base estratégica para explorar tanto os cânions quanto outras atrações locais. O acesso à região é facilitado pela rodovia MG-050, tornando o carro a melhor opção de transporte.

A melhor época para visitar a região é durante a estação seca. Os meses de abril, maio, setembro e outubro são especialmente recomendados, pois combinam temperaturas agradáveis com menor volume de chuvas, que são mais frequentes no verão. É importante notar também que o nível da água do lago pode variar sazonalmente, o que influencia a paisagem e o acesso a algumas cachoeiras. Para aproveitar ao máximo, o ideal é reservar passeios e hospedagem com antecedência, principalmente durante feriados e alta temporada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.