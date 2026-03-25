3 destinos em Minas para passeios de barco seguros e inesquecíveis
Além de Capitólio, o estado oferece outros lagos e represas com paisagens deslumbrantes para navegar; conheça as opções e a infraestrutura de cada local
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Minas Gerais é famosa por suas montanhas, mas seus imensos lagos, conhecidos como "mares de Minas", oferecem refúgios perfeitos para quem busca lazer e contato com a natureza. Após incidentes que levantaram preocupações sobre segurança, encontrar locais bem estruturados para passeios de barco tornou-se uma prioridade. Felizmente, o estado possui diversas opções seguras e igualmente deslumbrantes além do roteiro mais conhecido.
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Explorar esses destinos com tranquilidade exige planejamento e a escolha de operadores turísticos responsáveis. A infraestrutura local, com marinas organizadas e embarcações regularizadas, é fundamental para garantir uma experiência inesquecível. Conheça três lugares que combinam paisagens espetaculares com estrutura adequada para navegação.
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Lago de Furnas em Guapé
Embora faça parte do mesmo "mar de Minas" que banha Capitólio, a região de Guapé oferece uma experiência mais tranquila. O acesso ao lago por essa cidade revela cenários igualmente impressionantes, incluindo o famoso cartão-postal da igreja submersa. A cidade conta com marinas bem equipadas e serviços de aluguel de lanchas e catamarãs que seguem rigorosos padrões de segurança, sendo uma excelente alternativa para fugir das áreas mais movimentadas.
Represa de Três Marias
Localizada no curso do rio São Francisco, a Represa de Três Marias é um dos maiores reservatórios do Brasil e um polo para atividades náuticas. A cidade homônima possui uma boa oferta de pousadas e clubes com acesso direto à água. Os passeios de barco são populares para a prática de pesca esportiva e para explorar as diversas ilhas do reservatório. A vastidão do lago permite uma navegação calma, ideal para famílias.
Lagoa dos Ingleses
Para quem está em Belo Horizonte e busca uma opção mais próxima, a Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, é ideal. Embora menor, o local possui uma estrutura náutica de alta qualidade, focada em esportes como stand-up paddle, remo e vela. O ambiente é controlado e familiar, perfeito para iniciantes em atividades aquáticas e para um dia de lazer sem longos deslocamentos, com total segurança.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.